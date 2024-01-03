رئيسي: استشهاد العاروري دليل على العجز والهزيمة المدوّية للصهاينة

وقال آية الله رئيسي في رسالة تعزية وجهها اليوم الاربعاء الى رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية، انه يقدم تعازيه الى الاخوة في قيادة حماس وجميع مجاهدي الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني البطل وأسر الشهداء، مضيفا ان استهداف احد قادة المقاومة في خارج فلسطين والخرق المتواصل لسيادة دول المنطقة لهو دليل واضح على الضعف والعجز والهزيمة المدوية للصهاينة في عملية طوفان الاقصى التاريخية والمقاومة البطولية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية خلال الشهور الثلاثة الماضية امام آلة القتل الوحشية للكيان الصهيوني القاتل للأطفال.



وشدد رئيس الجمهورية الاسلامية ان دم هذا الشهيد العظيم ودماء باقي شهداء المقاومة والشعب الفلسطيني المظلوم، ستزيد شجرة المقاومة قوة وثمارا وان الثمرة ستكون الانتصار القريب والحاسم لفلسطين في الحرب الدائرة والاحتفال بتحرير الارض الفلسطينية المقدسة والقدس الشريف من براثن الصهاينة المحتلين واحقاق كامل حقوق الشعب الفلسطيني في اقامة دولة موحدة على كامل ارض فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس، ان شاء الله.