مدعي عام ايران: الشعب سينتقم بشدة من الضالعين بحادث كرمان

جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه حجة الاسلام موحدي آزاد مع مدعي المحاكم العامة والثورية في محافظة كرمان، اليوم الاربعاء عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع في الطريق الى "روضة الشهداء" في كرمان، وأدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين المشاركين في مراسم الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد القائد قاسم سليماني.



وعزى حجة الإسلام موحدي آزاد باستشهاد عدد من الزوار وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، واوعز لمدعي المحاكم العامة والثورية بمحافظة كرمان، للعمل بدعم من جميع الأجهزة الاستخباراتية والأمنية على تحديد هوية مرتكبي هذه الجريمة الماساوية وداعميها في اقرب وقت ممكن، والتصدي لهم بحزم وجعلهم عبرة لمن يعتبر.



واعتبر هذا العمل الإرهابي دليلاً على الضعف والعجز والهزائم المتتالية لأعداء جمهورية إيران الإسلامية الأساسيين، وقال: إن الاستكبار العالمي بقيادة أميركا و"إسرائيل" وصل إلى مستوى من السقوط والعزلة بحيث انهم يشعرون بالهلع حتى من زوار الشهيد الشامخ الحاج قاسم سليماني.



وأضاف: ليعلم أعداء إيران العزيزة أن الشعب الإيراني المنجب للشهداء لا يزال الداعم الرئيسي لتيار المقاومة في المنطقة وسينتقم بشدة من مرتكبي وداعمي هذا العمل الإرهابي الجبان.