طوارئ ايران: اصابات بعض الجرحى بالحادث الارهابي بكرمان خطيرة

وقال خالدي في تصريح له اليوم الاربعاء بشان الحادث الإرهابي في كرمان: للأسف، ان حالة بعض الجرحى حرجة، واعلن الإسعاف الجوي للطوارئ في البلاد استعداده مع طاقم طبي من ذوي الخبرة للتوجه إلى كرمان ونقل الجرحى إلى طهران، في حال الاحتياج إلى المزيد من الخدمات الطبية.



واكد ان جميع المراكز الطبية في محافظة كرمان جاهزة للخدمة واضاف: ان جامعات "طهران" و"إيران" و"الشهيد بهشتي" للعلوم الطبية جاهزة لخدمة الجرحى وتم الاخذ بنظر الاعتبار 60 سريرًا خاصًا في طهران لهذا الغرض.



ووقع انفجاران ارهابيان قرابة الساعة 15 مساء اليوم الاربعاء في مدينة كرمان جنوب شرق ايران، استهدفت احتفالات إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الشهيد قاسم سليماني قائد قوة القدس بالحرس الثوري.



وافادت العلاقات العامة لمنظمة الطوارئ في البلاد ان حصيلة ضحايا الاعتداء الارهابي الذي وقع قرب مقبرة "روضة الشهداء" في كرمان حيث كان آلاف الأشخاص يحيون الذكرى الرابعة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني ارتفعت الى 103 شهداء ونحو 188جريحا حالة بعضهم حرجة ما قد يرفع حصيلة الشهداء.



هذا ودخلت مستشفيات مدينة كرمان حالة التاهب حيث استقبلت الجرحى لتقديم الاسعافات لهم.

