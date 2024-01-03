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الأربعاء 3 كانون الثاني 2024 ساعة 20:31

السوداني يستقبل عوائل شهداء جريمة المطار

السوداني يستقبل عوائل شهداء جريمة المطار
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل عوائل الشهداء الذين سقطوا في جريمة المطار (2020)، وذلك في الذكرى الرابعة لاستشهادهم".

واستذكر السوداني بحسب البيان، "التضحية المعطاءة للشهداء قادة النصر ورفاقهم"، مؤكداً أنهم "بذلوا أرواحهم ودماءهم من أجل أمن العراق واستقراره".

وعبر رئيس الوزراء عن ثقته بأن "عطاء الشهداء هو الذي جعل العراقيين اليوم ينعمون بحياة كريمة وآمنة، وأن الوفاء لهم ولذكراهم الخالدة بات يمتد عبر ربوع العراق بمختلف أطياف شعبه"، مشيراً إلى أن "عوائل شهداء قادة النصر ورفاقهم تحمل اليوم شرفاً وكرامة منّ بهما الله جل وعلا عليهم، وتقديراً وعرفاناً عند جميع العراقيين".
رقم : 1106801
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