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الأربعاء 3 كانون الثاني 2024 ساعة 20:38

السيّد نصر الله يوجه بالتعزية الى عائلات الشهداء بتفجيرات كرمان

السيّد نصر الله يوجه بالتعزية الى عائلات الشهداء بتفجيرات كرمان
وتوجه السيد نصر الله خلال كلمته بالتعزية الى عائلات الذين استشهدوا في جوار المرقد الطاهر للشهيد سليماني في كرمان.

و في ما يلي أهم ما جاء في كلمة السيد نصر الله..

- السيد نصر الله: طوفان الأقصى وما يجري على كل الجبهات أسقط نظرية الملجأ الآمن التي على أساسها قامت هجرة اليهود إلى فلسطين المحتلة

- السيد نصر الله: أرض فلسطين من البحر إلى النهر هي فقط وفقط للشعب الفلسطيني

- السيد نصر الله: "إسرائيل" اذا فقدت الأمن لا يمكنها أن تبقى لأن الصلة بالأرض هي صلة مخادعة وكاذبة

- السيد نصر الله: من نتائج طوفان الأقصى وما يجري في كل محاور القتال انعدام ثقة "شعب" الكيان بـ"الجيش" والأجهزة الأمنية والقيادات السياسية

- السيد نصر الله: 3 أشهر في غزة ولا يوجد أحد في الكيان الصهيوني يدعي أن أمامه صورة نصر حتى الآن

-السيد نصر الله: المقاومة في لبنان عندما فتحت هذه الجبهة لم تكن مردوعة وهي اليوم أكثر جرأةً واستعداداً للإقدام

- السيد نصر الله: من النتائج تهشيم الردع الاستراتيجي الذي قال الإسرائيليون إنهم يعملون على إعادة ترميمه

-السيد نصر الله: ما جرى في الأشهر الماضية وجّه ضربةً قاصمةً لمسار التطبيع

- السيد نصر الله: من النتائج سقوط صورة "إسرائيل" في العالم التي عمل عليها الإعلام الغربي وساعد على تلميعها إعلام رسمي عربي

-السيد نصر الله: عندما نرى حجم وأهمية وعظمة النتائج والإنجازات التي تحققت حتى الآن سنزداد تسليماً ورضى بحجم التضحيات

-السيد نصر الله: من النتائج التي تحققت في طوفان الأقصى إسقاط الرهان الإسرائيلي على تعب الفلسطينيين ويأسهم وتخليهم عن قضيتهم

- السيد نصر الله: التجلي الأهم والتحدي الأخطر لمحور المقاومة كانا في الأشهر الماضية

-السيد نصر الله: في تجربة محور المقاومة لا يوجد عبيد بل لا يوجد سوى القادة السادة والقادة الشهداء الذين يصنعون النصر لأمتهم

-السيد نصر الله: محور المقاومة يلتقي على رؤية استراتيجية واضحة حيث الأعداء والأصدقاء محددون والأهداف واضحة

-السيد نصر الله: في محور المقاومة لا يملي أحد على أحد شيئاً وكلٌّ يتخذ القرار بما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية ومصلحة بلده و لا يوجد عبيد في محور المقاومة

- السيد نصر الله: الحاج قاسم سليماني كان الشخصية المركزية التي أمّنت التواصل والترابط والتنسيق المباشر بين أطراف محور المقاومة

- السيد نصر الله: الحاج قاسم سليماني كان يسعى لتصل كل حركات المقاومة إلى مستوى الاكتفاء الذاتي لتعتمد على قدراتها وإمكاناتها

- الأمين العام لحزب الله: نعزي في استشهاد الشيخ صالح العاروري ورفاقه بعدوان إسرائيلي على الضاحية الجنوبية

- السيد نصر الله: نتوجه بالتبريك والتعزية بشهادة الأخ القائد العميد السيد رضي الموسوي هذا الشهيد القائد المجاهد التقي الرضي عرفناه قبل أكثر من ثلاثين عاما وكان معينا ومسددا ومؤيدا وكان يحب ان يُقال له انه خادم هذه المقاومة والمسيرة

-السيد نصر الله: نجدد تبريكنا وتعازينا بشهادة الشهيد القائد الكبير قاسم سليماني ورفاقه من الشهداء الايرانيين والشهيد القائد الكبير الحاج ابو مهدي المهندس واخوانه
رقم : 1106803
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