لليوم الـ90.. كيان الاحتلال يواصل الابادة الجماعية في غزة

وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراته وقصفها العنيف – اليوم الخميس- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.



وارتقى 12 شهيدا وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة صلاح يؤوي نازحين قرب محطة العطار في منطقة المواصي غرب خانيونس.



وقصفت مدفعية الاحتلال شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.



وارتقى 7 شهداء وأصيب آخرون جراء غارات الاحتلال على ثلاثة منازل بمدينة خانيونس.



وشنت طائرات الاحتلال غارات جديدة على مخيمات المغازي والنصيرات والبريج وسط القطاع، تزامنا مع قصف مدفعي مستمر.



واستشهد 3 مواطنين جراء غارة إسرائيلية على منزل لعائلة بكر في دير البلح.



وتواصل قوات الاحتلال توغلاتها في عدة محاور بقطاع غزة، وسط اشتباكات ضارية تشهدها تلك المناطق.



وتنفذ قوات الاحتلال جرائم مروعة داخل مناطق التوغل، تشمل إعدامات ميدانية ومداهمة منازل ومنشآت ونهبها وتدميرها، وحصار آلاف المواطنين في منازلهم وحرمانهم من التزود بالطعام أو الماء أو الخدمات الصحية، وهناك إصابات وشهداء في المنازل والشوارع ولا تستطيع الطواقم الطبية انتشالهم، كما أن قوات الاحتلال تنفذ عمليات اعتقال عشوائية ضد المواطنين يتخللها عمليات تنكيل واسعة.