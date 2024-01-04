الصفحة الرئيسية
0
الخميس 4 كانون الثاني 2024 ساعة 09:13

لليوم الـ90.. كيان الاحتلال يواصل الابادة الجماعية في غزة

لليوم الـ90.. كيان الاحتلال يواصل الابادة الجماعية في غزة
وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراته وقصفها العنيف – اليوم الخميس- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.

وارتقى 12 شهيدا وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة صلاح يؤوي نازحين قرب محطة العطار في منطقة المواصي غرب خانيونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتقى 7 شهداء وأصيب آخرون جراء غارات الاحتلال على ثلاثة منازل بمدينة خانيونس.

وشنت طائرات الاحتلال غارات جديدة على مخيمات المغازي والنصيرات والبريج وسط القطاع، تزامنا مع قصف مدفعي مستمر.

واستشهد 3 مواطنين جراء غارة إسرائيلية على منزل لعائلة بكر في دير البلح.

وتواصل قوات الاحتلال توغلاتها في عدة محاور بقطاع غزة، وسط اشتباكات ضارية تشهدها تلك المناطق.

وتنفذ قوات الاحتلال جرائم مروعة داخل مناطق التوغل، تشمل إعدامات ميدانية ومداهمة منازل ومنشآت ونهبها وتدميرها، وحصار آلاف المواطنين في منازلهم وحرمانهم من التزود بالطعام أو الماء أو الخدمات الصحية، وهناك إصابات وشهداء في المنازل والشوارع ولا تستطيع الطواقم الطبية انتشالهم، كما أن قوات الاحتلال تنفذ عمليات اعتقال عشوائية ضد المواطنين يتخللها عمليات تنكيل واسعة.
مصدر : وكالات
رقم : 1106897
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصر الله: الشيخ العاروري أمضى حياته بالجهاد وختمها بالشهادة
السيد نصر الله: الشيخ العاروري أمضى حياته بالجهاد وختمها بالشهادة
السيد نصر الله: سنردّ على اغتيال العاروري.. والحرب معنا ستكون بلا سقوف وقواعد
السيد نصر الله: سنردّ على اغتيال العاروري.. والحرب معنا ستكون بلا سقوف وقواعد
4 كانون الثاني 2024
هجرة أطباء كيان الاحتلال.. انهيار القطاع الصحي في سلسلة الانهيارات المتلاحقة
هجرة أطباء كيان الاحتلال.. انهيار القطاع الصحي في سلسلة الانهيارات المتلاحقة
4 كانون الثاني 2024
تعرفوا علی رفيق درب ‘‘الحاج قاسم‘‘... ما سبب محاولات الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ المتكررة لاغتيال ‘‘السيد رضي‘‘؟
تعرفوا علی رفيق درب ‘‘الحاج قاسم‘‘... ما سبب محاولات الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ المتكررة لاغتيال ‘‘السيد رضي‘‘؟
4 كانون الثاني 2024
العميد قاآني: الجريمة الإرهابية في كرمان مؤشر على عجز العدو
العميد قاآني: الجريمة الإرهابية في كرمان مؤشر على عجز العدو
4 كانون الثاني 2024
الرئيس الايراني: نهاية طوفان الاقصى ستكون نهاية الكيان الصهيوني
الرئيس الايراني: نهاية طوفان الاقصى ستكون نهاية الكيان الصهيوني
4 كانون الثاني 2024
المقاتلون الفلسطينيون في الضفة الغربية سيدخلون ميدان الجهاد بجدية أكبر
المقاتلون الفلسطينيون في الضفة الغربية سيدخلون ميدان الجهاد بجدية أكبر
3 كانون الثاني 2024
‘‘رجل استراتيجي وعقل لامع‘‘.. كيف شكل الشهيد صالح العاروري خطراً على الاحتلال؟
‘‘رجل استراتيجي وعقل لامع‘‘.. كيف شكل الشهيد صالح العاروري خطراً على الاحتلال؟
3 كانون الثاني 2024
ثلاثة أسلحة فتاكة جديدة لحماس غيرت مجری الحرب
ثلاثة أسلحة فتاكة جديدة لحماس غيرت مجری الحرب
3 كانون الثاني 2024
ماذا ينتظر تركيا في 2024؟
ماذا ينتظر تركيا في 2024؟
3 كانون الثاني 2024
ايرواني: الكيان الإسرائيلي مسؤول عن كافة الاجراءات الدولية الخاطئة ضد إيران
ايرواني: الكيان الإسرائيلي مسؤول عن كافة الاجراءات الدولية الخاطئة ضد إيران
3 كانون الثاني 2024
أبرز قادة حماس الذين اغتالتهم "إسرائيل"
أبرز قادة حماس الذين اغتالتهم "إسرائيل"
3 كانون الثاني 2024
ولايتي: اغتيال العاروري يظهر عجز الصهاينة في كافة الجبهات
ولايتي: اغتيال العاروري يظهر عجز الصهاينة في كافة الجبهات
3 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السيد نصر الله: الشيخ العاروري أمضى حياته بالجهاد وختمها بالشهادة
هجرة أطباء كيان الاحتلال.. انهيار القطاع الصحي في سلسلة الانهيارات المتلاحقة
تعرفوا علی رفيق درب ‘‘الحاج قاسم‘‘... ما سبب محاولات الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ المتكررة لاغتيال ‘‘السيد رضي‘‘؟
‘‘رجل استراتيجي وعقل لامع‘‘.. كيف شكل الشهيد صالح العاروري خطراً على الاحتلال؟