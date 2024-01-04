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الخميس 4 كانون الثاني 2024 ساعة 09:26

واشنطن تنتقد دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال والتعاون الإسلامي ترحب

واشنطن تنتقد دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال والتعاون الإسلامي ترحب
وادعى المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، انّ "هذه الدعوى لا أساس لها، وتؤتي نتائج عكسية، ولا تستند إلى أيّ حقائق"، وفق زعمه.

بدوره، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، ردّاً على سؤال بهذا الشأن خلال مؤتمره الصحفي اليومي: "لا نعتقد أنّ هذا إجراء مجدٍ في الوقت الحالي" حسب تعبيره.

ورفض ميلر الاتّهامات التي وجّهتها جنوب أفريقيا إلى كيان الاحتلال، التي تُعتبر الولايات المتحدة حليفه الأول في العالم وأكبر داعم عسكري له.

وزعم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إنّ الولايات المتّحدة "لم ترصد حتى الآن أيّ أعمال تشكّل إبادة جماعية" في غزة.

في المقابل رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالدعوة التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لارتكاب كيان الاحتلال الإسرائيلي جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت المنظمة في بيان أن كل "ما ترتكبه "إسرائيل" من استهداف عشوائي للسكان المدنيين وقتل وجرح عشرات الآلاف من الفلسطينيين وغالبيتهم من النساء والأطفال، وتهجيرهم قسريا، ومنعهم من الحصول على الاحتياجات الأساسية والمساعدات الإنسانية، إلى جانب تدمير المباني والمؤسسات الصحية والتعليمية والدينية، تشكل في مجملها جريمة إبادة جماعية".

وطالبت المنظمة "المحكمة بسرعة الاستجابة، واتخاذ تدابير عاجلة؛ من أجل وضع حد لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وكانت جنوب أفريقيا قدمت، الجمعة 29 كانون الأول/ ديسمبر، طلبا لإقامة دعوى ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطا في أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وفق بيان للمحكمة ذاتها.

وقالت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، إنها ستعقد جلسات علنية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على كيان الاحتلال بشأن حربه على غزة يومي 11 و12 كانون الثاني/ يناير.
مصدر : وكالات
رقم : 1106900
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