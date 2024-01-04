الخارجية الايرانية: جريمة كرمان الارهابية تعكس ذروة دناءة الاعداء

وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الاربعاء بشان التفجير الارهابي المزدوج في كرمان عصر الاربعاء: إن هذه الجريمة الإرهابية تظهر مدى خبث ودناءة أعداء الشعب الايراني، وكذلك لجوئهم إلى الأساليب الإجرامية على أمل كاذب بالخروج من الأزمة التي صنعوها بأنفسهم.



واضاف: من المؤكد أن اللجوء إلى مثل هذه الجرائم الوحشية ضد المواطنين الإيرانيين، رجالاً ونساءً وأطفالاً، قد عزز الارتباط بين الشعب الإيراني القوي ثاقب النظر وقضية الشهيد سليماني، وعزز تضامن وتماسك أبناء الشعب الايراني الابي وتعميق عداوته وكراهيته لأعداء إيران الإسلامية المعروفين.



وأضافت وزارة الخارجية الإيرانية في هذا البيان: من الواضح أن الجهاز الدبلوماسي في التفاعل والتعاون مع السلطات الأخرى ذات الصلة في البلاد لديه كل القدرة السياسية والقانونية والدولية للإدانة العالمية لهذا الهجوم الإرهابي البغيض ومحاكمة قادته الإرهابيين والمحرضين عليه.