الصفحة الرئيسية
0
الخميس 4 كانون الثاني 2024 ساعة 09:38

‘‘العدل الدولية‘‘ تحدد 11 يناير لنظر دعوى تتهم الاحتلال بالإبادة الجماعية بغزة

‘‘العدل الدولية‘‘ تحدد 11 يناير لنظر دعوى تتهم الاحتلال بالإبادة الجماعية بغزة
كانت جنوب أفريقيا قد طلبت من المحكمة، الجمعة، إصدار أمر عاجل يعلن أن كيان الاحتلال الإسرائيلي ينتهك التزاماته بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في حربه على غزة.

من جانبها، أعلنت جنوب أفريقيا أن محكمة العدل الدولية حددت يوم 11 كانون الثاني/ يناير الجاري لعقد الجلسة الأولى للنظر بطلب محاكمة كيان الاحتلال بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في حربه على غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا كلايسون مونيلا، في تدوينة على منصة "إكس"، الأربعاء، إن الجلسة ستنطلق في هذا التاريخ بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، وتتواصل في اليوم التالي.

وأشار المتحدث إلى أن بلاده تواصل تحضيراتها في هذا الصدد.

وعادة ما تحتاج المحكمة أسبوعا أو اثنين لإصدار قرار في الإجراءات الطارئة بعد الجلسات.

وقرارات المحكمة نهائية لكنها لا تملك صلاحية تنفيذها.

تفاصيل الدعوى

وكانت جنوب أفريقيا قدمت، الجمعة 29 كانون الأول/ ديسمبر، طلبا لإقامة دعوى ضد كيان الاحتلال الاسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطه في أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وفق بيان للمحكمة ذاتها.

وطلبت من المحكمة مناقشة الأمر في الأيام المقبلة، وإصدار أمر قضائي مؤقت ضد كيان الاحتلال يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب الالتماس، فإن هذه الخطوة ضرورية لحماية الفلسطينيين من مزيد من الضرر الذي لا يمكن إصلاحه.

وطالبت الدعوى أيضا أن تأمر المحكمة كيان الاحتلال بالسماح للفلسطينيين الذين أُخرجوا من منازلهم في قطاع غزة بالعودة إليها، والتوقف عن حرمانهم من الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية، وضمان عدم قيام الإسرائيليين بالتحريض على الإبادة الجماعية، ومعاقبة من يقومون بذلك، والسماح بإجراء تحقيق مستقل في تصرفاته .

والطلب المؤلف من 84 صفحة، ينص على أن "الأفعال والتقصيرات التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي اشتكت منها جنوب أفريقيا، هي إبادة جماعية في طابعها؛ لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من المجموعة الوطنية والعنصرية والإثنية الفلسطينية"، في انتهاك لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948.
مصدر : وكالات
رقم : 1106903
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصر الله: الشيخ العاروري أمضى حياته بالجهاد وختمها بالشهادة
السيد نصر الله: الشيخ العاروري أمضى حياته بالجهاد وختمها بالشهادة
السيد نصر الله: سنردّ على اغتيال العاروري.. والحرب معنا ستكون بلا سقوف وقواعد
السيد نصر الله: سنردّ على اغتيال العاروري.. والحرب معنا ستكون بلا سقوف وقواعد
4 كانون الثاني 2024
هجرة أطباء كيان الاحتلال.. انهيار القطاع الصحي في سلسلة الانهيارات المتلاحقة
هجرة أطباء كيان الاحتلال.. انهيار القطاع الصحي في سلسلة الانهيارات المتلاحقة
4 كانون الثاني 2024
تعرفوا علی رفيق درب ‘‘الحاج قاسم‘‘... ما سبب محاولات الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ المتكررة لاغتيال ‘‘السيد رضي‘‘؟
تعرفوا علی رفيق درب ‘‘الحاج قاسم‘‘... ما سبب محاولات الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ المتكررة لاغتيال ‘‘السيد رضي‘‘؟
4 كانون الثاني 2024
العميد قاآني: الجريمة الإرهابية في كرمان مؤشر على عجز العدو
العميد قاآني: الجريمة الإرهابية في كرمان مؤشر على عجز العدو
4 كانون الثاني 2024
الرئيس الايراني: نهاية طوفان الاقصى ستكون نهاية الكيان الصهيوني
الرئيس الايراني: نهاية طوفان الاقصى ستكون نهاية الكيان الصهيوني
4 كانون الثاني 2024
المقاتلون الفلسطينيون في الضفة الغربية سيدخلون ميدان الجهاد بجدية أكبر
المقاتلون الفلسطينيون في الضفة الغربية سيدخلون ميدان الجهاد بجدية أكبر
3 كانون الثاني 2024
‘‘رجل استراتيجي وعقل لامع‘‘.. كيف شكل الشهيد صالح العاروري خطراً على الاحتلال؟
‘‘رجل استراتيجي وعقل لامع‘‘.. كيف شكل الشهيد صالح العاروري خطراً على الاحتلال؟
3 كانون الثاني 2024
ثلاثة أسلحة فتاكة جديدة لحماس غيرت مجری الحرب
ثلاثة أسلحة فتاكة جديدة لحماس غيرت مجری الحرب
3 كانون الثاني 2024
ماذا ينتظر تركيا في 2024؟
ماذا ينتظر تركيا في 2024؟
3 كانون الثاني 2024
ايرواني: الكيان الإسرائيلي مسؤول عن كافة الاجراءات الدولية الخاطئة ضد إيران
ايرواني: الكيان الإسرائيلي مسؤول عن كافة الاجراءات الدولية الخاطئة ضد إيران
3 كانون الثاني 2024
أبرز قادة حماس الذين اغتالتهم "إسرائيل"
أبرز قادة حماس الذين اغتالتهم "إسرائيل"
3 كانون الثاني 2024
ولايتي: اغتيال العاروري يظهر عجز الصهاينة في كافة الجبهات
ولايتي: اغتيال العاروري يظهر عجز الصهاينة في كافة الجبهات
3 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السيد نصر الله: الشيخ العاروري أمضى حياته بالجهاد وختمها بالشهادة
هجرة أطباء كيان الاحتلال.. انهيار القطاع الصحي في سلسلة الانهيارات المتلاحقة
تعرفوا علی رفيق درب ‘‘الحاج قاسم‘‘... ما سبب محاولات الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ المتكررة لاغتيال ‘‘السيد رضي‘‘؟
‘‘رجل استراتيجي وعقل لامع‘‘.. كيف شكل الشهيد صالح العاروري خطراً على الاحتلال؟