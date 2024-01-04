رئيسي لأمير قطر: الصهاينة يحاولون نشر الفوضى في أجزاء أخرى من المنطقة

واجرى أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني"، مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع السيد إبراهيم رئيسي، أدان فيه بشدة الجريمة الجبانة المتمثلة في الهجوم الإرهابي على زوار روضة شهداء كرمان، وأعرب عن تعازيه ومواساته لإيران حكومة وشعباً عقب استشهاد عدد من المواطنين الإيرانيين في هذا الهجوم الإرهابي، وقال: إن هذا العمل الإجرامي قام به أولئك الذين يسعون إلى زعزعة أمن إيران. لكننا واثقون من الوحدة الوطنية للشعب الإيراني ونقف إلى جانبكم.



وأضاف أمير قطر: يجب أن نعمل معًا ومن خلال مشاورات أعمق مع دول المنطقة والعالم الإسلامي لوقف جرائم الكيان الصهيوني بحق شعب غزة المظلوم.



وفي هذا الاتصال الهاتفي، شكر رئيسي، أمير قطر على تعاطفه مع الشعب الإيراني، مبينا أن هذه الجريمة وقعت في ذكرى وبالقرب من ضريح الشهيد سليماني، المعروف في المنطقة والعالم كبطل لمحاربة الإرهاب، وقال: إن الصهاينة يحاولون عاجزين نشر الفوضى في أجزاء أخرى من المنطقة بسبب الهجوم العالمي عليهم بسبب القتل الوحشي للمدنيين وعدم الحصول على النتائج التي توقعوها.



وأضاف رئيسي: "لقد أثبت الشعب الإيراني أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لا يمكن أن تؤدي إلى ايجاد خلل في إرادته ووحدته الوطنية وروح المقاومة لديه".



كما أعرب رئيسي عن أمله في أنه من خلال التنسيق والتشاور مع معظم الدول الإسلامية، سيتم إيقاف آلة الحرب الصهيونية في أسرع وقت ممكن وتخليص شعب غزة المظلوم من هذا الوضع.



وأضاف: "إن استمرار الاتصالات بين البلدين على مختلف المستويات سيؤدي بالتأكيد إلى تطوير العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية وسيكون فعالاً في المعركة المشتركة ضد إجرام الكيان الصهيوني".