الصفحة الرئيسية
0
الخميس 4 كانون الثاني 2024 ساعة 09:41

رئيسي لأمير قطر: الصهاينة يحاولون نشر الفوضى في أجزاء أخرى من المنطقة

رئيسي لأمير قطر: الصهاينة يحاولون نشر الفوضى في أجزاء أخرى من المنطقة
واجرى أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني"، مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع السيد إبراهيم رئيسي، أدان فيه بشدة الجريمة الجبانة المتمثلة في الهجوم الإرهابي على زوار روضة شهداء كرمان، وأعرب عن تعازيه ومواساته لإيران حكومة وشعباً عقب استشهاد عدد من المواطنين الإيرانيين في هذا الهجوم الإرهابي، وقال: إن هذا العمل الإجرامي قام به أولئك الذين يسعون إلى زعزعة أمن إيران. لكننا واثقون من الوحدة الوطنية للشعب الإيراني ونقف إلى جانبكم.

وأضاف أمير قطر: يجب أن نعمل معًا ومن خلال مشاورات أعمق مع دول المنطقة والعالم الإسلامي لوقف جرائم الكيان الصهيوني بحق شعب غزة المظلوم.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، شكر رئيسي، أمير قطر على تعاطفه مع الشعب الإيراني، مبينا أن هذه الجريمة وقعت في ذكرى وبالقرب من ضريح الشهيد سليماني، المعروف في المنطقة والعالم كبطل لمحاربة الإرهاب، وقال: إن الصهاينة يحاولون عاجزين نشر الفوضى في أجزاء أخرى من المنطقة بسبب الهجوم العالمي عليهم بسبب القتل الوحشي للمدنيين وعدم الحصول على النتائج التي توقعوها.

وأضاف رئيسي: "لقد أثبت الشعب الإيراني أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لا يمكن أن تؤدي إلى ايجاد خلل في إرادته ووحدته الوطنية وروح المقاومة لديه".

كما أعرب رئيسي عن أمله في أنه من خلال التنسيق والتشاور مع معظم الدول الإسلامية، سيتم إيقاف آلة الحرب الصهيونية في أسرع وقت ممكن وتخليص شعب غزة المظلوم من هذا الوضع.

وأضاف: "إن استمرار الاتصالات بين البلدين على مختلف المستويات سيؤدي بالتأكيد إلى تطوير العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية وسيكون فعالاً في المعركة المشتركة ضد إجرام الكيان الصهيوني".
مصدر : وكالات
رقم : 1106904
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصر الله: الشيخ العاروري أمضى حياته بالجهاد وختمها بالشهادة
السيد نصر الله: الشيخ العاروري أمضى حياته بالجهاد وختمها بالشهادة
السيد نصر الله: سنردّ على اغتيال العاروري.. والحرب معنا ستكون بلا سقوف وقواعد
السيد نصر الله: سنردّ على اغتيال العاروري.. والحرب معنا ستكون بلا سقوف وقواعد
4 كانون الثاني 2024
هجرة أطباء كيان الاحتلال.. انهيار القطاع الصحي في سلسلة الانهيارات المتلاحقة
هجرة أطباء كيان الاحتلال.. انهيار القطاع الصحي في سلسلة الانهيارات المتلاحقة
4 كانون الثاني 2024
تعرفوا علی رفيق درب ‘‘الحاج قاسم‘‘... ما سبب محاولات الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ المتكررة لاغتيال ‘‘السيد رضي‘‘؟
تعرفوا علی رفيق درب ‘‘الحاج قاسم‘‘... ما سبب محاولات الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ المتكررة لاغتيال ‘‘السيد رضي‘‘؟
4 كانون الثاني 2024
العميد قاآني: الجريمة الإرهابية في كرمان مؤشر على عجز العدو
العميد قاآني: الجريمة الإرهابية في كرمان مؤشر على عجز العدو
4 كانون الثاني 2024
الرئيس الايراني: نهاية طوفان الاقصى ستكون نهاية الكيان الصهيوني
الرئيس الايراني: نهاية طوفان الاقصى ستكون نهاية الكيان الصهيوني
4 كانون الثاني 2024
المقاتلون الفلسطينيون في الضفة الغربية سيدخلون ميدان الجهاد بجدية أكبر
المقاتلون الفلسطينيون في الضفة الغربية سيدخلون ميدان الجهاد بجدية أكبر
3 كانون الثاني 2024
‘‘رجل استراتيجي وعقل لامع‘‘.. كيف شكل الشهيد صالح العاروري خطراً على الاحتلال؟
‘‘رجل استراتيجي وعقل لامع‘‘.. كيف شكل الشهيد صالح العاروري خطراً على الاحتلال؟
3 كانون الثاني 2024
ثلاثة أسلحة فتاكة جديدة لحماس غيرت مجری الحرب
ثلاثة أسلحة فتاكة جديدة لحماس غيرت مجری الحرب
3 كانون الثاني 2024
ماذا ينتظر تركيا في 2024؟
ماذا ينتظر تركيا في 2024؟
3 كانون الثاني 2024
ايرواني: الكيان الإسرائيلي مسؤول عن كافة الاجراءات الدولية الخاطئة ضد إيران
ايرواني: الكيان الإسرائيلي مسؤول عن كافة الاجراءات الدولية الخاطئة ضد إيران
3 كانون الثاني 2024
أبرز قادة حماس الذين اغتالتهم "إسرائيل"
أبرز قادة حماس الذين اغتالتهم "إسرائيل"
3 كانون الثاني 2024
ولايتي: اغتيال العاروري يظهر عجز الصهاينة في كافة الجبهات
ولايتي: اغتيال العاروري يظهر عجز الصهاينة في كافة الجبهات
3 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السيد نصر الله: الشيخ العاروري أمضى حياته بالجهاد وختمها بالشهادة
هجرة أطباء كيان الاحتلال.. انهيار القطاع الصحي في سلسلة الانهيارات المتلاحقة
تعرفوا علی رفيق درب ‘‘الحاج قاسم‘‘... ما سبب محاولات الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ المتكررة لاغتيال ‘‘السيد رضي‘‘؟
‘‘رجل استراتيجي وعقل لامع‘‘.. كيف شكل الشهيد صالح العاروري خطراً على الاحتلال؟