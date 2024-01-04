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الخميس 4 كانون الثاني 2024 ساعة 09:46

العميد قاآني: الجريمة الإرهابية في كرمان مؤشر على عجز العدو

العميد قاآني: الجريمة الإرهابية في كرمان مؤشر على عجز العدو
وأضاف العميد إسماعيل قاآني، مساء الأربعاء، في الذكرى الرابعة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني في مصلى طهران: من سيخرج من حرب غزة ذليلا هو الكيان الصهيوني والمنتصر في هذا الميدان هو المقاومة الفلسطينية .

وتابع: في تشييع الشهيد سليماني، كرر أحد أبرز قادة المقاومة الفلسطينية ثلاث مرات في نهاية حديثه أن "الشهيد سليماني شهيد القدس"، وفي الواقع فان من يقاتل الصهاينة هو الشهيد سليماني وإخوانه في فلسطين.

وقال العميد قاآني، في إشارة إلى استشهاد مجموعة من زوار ضريح الشهيد سليماني في الجريمة الإرهابية التي وقعت على الطريق الى مقبرة "روضة الشهداء" في كرمان : هذا العمل الإرهابي نفذه افراد متعطشون للدماء مدعومون من أمريكا والكيان الصهيوني.

وقال قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري عن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد صالح العاروري: هذا الرجل قضى 18 عاماً من عمره في سجون الكيان الصهيوني، لكنه وقف كالجبل.

وفي إشارة إلى استشهاد السيد رضي موسوي احد كبار المستشارين العسكريين الايرانيين في منطقة الزينبية بريف دمشق قال العميد قاآني: ان استشهاد السيد رضي وجريمة كرمان يظهران أن العدو عاجز لكنه لا يعلم أن المقاومة لن تغير نهجها حتى القضاء على الكيان الصهيوني.
رقم : 1106906
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