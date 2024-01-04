حركة الجهاد الإسلامي تدين الحادث الإرهابي في كرمان

واستنكرت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في بيان مساء الاربعاء ، الحادث الإرهابي الذي وقع في كرمان.



وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي: "ندين التفجير الجبان الذي وقع في مدينة كرمان الإيرانية واستهداف مجموعة من المواطنين الإيرانيين حول مرقد القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني رحمه الله".



وأضافت هذه المجموعة المقاومة الفلسطينية: " نتقدم بالتعازي إلى الشعب الإيراني العزيز وقيادة هذا البلد، ونسأل الله تعالى الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى".



وفي الختام أكدت حركة الجهاد الإسلامي: "إن مثل هذا العدوان الغاشم على الأبرياء سيزيد من وحدة شعوب الأمة الإسلامية وتمسكها بالمقاومة التي سيبقى الشهيد سليماني أحد رموزها على الدوام".