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الخميس 4 كانون الثاني 2024 ساعة 09:54

رئيسي: الجرائم الارهابية لا يمكن أن تسبب خللاً في وحدة الشعب وأمنه

رئيسي: الجرائم الارهابية لا يمكن أن تسبب خللاً في وحدة الشعب وأمنه
واعرب السيد رئيسي في اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الأربعاء، عن تقديره لتضامنه مع الشعب الإيراني عقب الجريمة الإرهابية في كرمان، وقال: إن هذه الجريمة الإرهابية وقعت في الذكرى السنوية للشهيد سليماني وبالقرب من ضريح الشهيد المعروف كبطل لمحاربة الإرهاب والعنف في المنطقة.

وأضاف: إن الأعداء يعتقدون أنهم يستطيعون بأداة الإرهاب تحقيق أهدافهم غير المشروعة لكن الشعب الإيراني أثبت أن هذه الجرائم لا يمكن أن تسبب خللاً في وحدة الشعب وأمنه واستراتيجيته.

وقال رئيسي: إن المستقبل للشعب الفلسطيني و إن جرائم الصهاينة لن تحقق شيئاً. وآمل أنه بالتعاون والتنسيق والتشاور بين إيران والدول الأخرى، سيتم إيقاف آلة الحرب الصهيونية في أقرب وقت ممكن، وتخليص شعب غزة من الوضع الكارثي الحالي.

بدوره قال رجب طيب أردوغان أنه بعث رسالة تعزية خطية إلى الرئيس والحكومة والشعب في إيران، وأضاف: شعرت أنه من الضروري أن أعرب شخصيًا عن تعاطفي وتعازي لكم بشأن هذا الهجوم الإرهابي الشنيع.

وأدان الرئيس التركي الهجوم الإرهابي على الزوار في ذكرى استشهاد الجنرال سليماني، وقال: لقد أظهر هذا الهجوم مرة أخرى بوضوح الحاجة إلى المحاربة بشكل حاسم ضد جميع أشكال الإرهاب، وتركيا تقف إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في محاربة كافة أشكال الإرهاب.

وقال أردوغان: إن آلام ومعاناة الشعب الإيراني هي آلام ومعاناة الشعب التركي، وأقدم التعازي لكم ولشعب إيران الشقيق والصديق، وأسأل الله تعالى الرحمة لشهداء الحادث، والصحة للمصابين.
مصدر : وكالات
رقم : 1106913
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