واشنطن تنفي ضلوعها أو تورط كيان الاحتلال في تفجيري إيران

وادعى المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين إن "الولايات المتحدة ليست ضالعة في أي حال من الأحوال (في التفجيرين)، وأي قول يعاكس ذلك هو أمر سخيف".



وزعم: "لا سبب لدينا للاعتقاد بأن إسرائيل ضالعة في هذا الانفجار".