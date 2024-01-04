الأمم المتحدة: 400 ألف حالة مرضية معدية في غزة منذ 7 أكتوبر

وأوضح المكتب في تقريره يوم الأربعاء : "منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، تم تسجيل أكثر من 400 ألف حالة من الأمراض المعدية في غزة، بينما عانى نحو 180 ألف شخص من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، كما كان هناك أكثر من 136 ألف حالة إسهال، نصفها بين الأطفال دون سن الخامسة".



وأشار المكتب إلى أن 150 فريقًا طبيًا من شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني يعملون في القطاع.



وصرّح رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه يشعر بالقلق إزاء التهديد المتزايد للأمراض المعدية في قطاع غزة.



وأدّى العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي يستمر لليوم الـ90 إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وارتقاء 22 ألفا و313 شهيدا، إضافة إلى إصابة 57 ألفا و296 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.