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الخميس 4 كانون الثاني 2024 ساعة 11:15

روسيا: واشنطن تحتجز أعضاء مجلس الأمن كرهائن وتمنع وقف إطلاق النار في غزة

روسيا: واشنطن تحتجز أعضاء مجلس الأمن كرهائن وتمنع وقف إطلاق النار في غزة
أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، أنّ ما يحدث في البحر الأحمر يأتي رد فعل على "العملية الوحشية الإسرائيلية المستمرة منذ 3 أشهر ضد قطاع غزة".

وأضاف نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "ليس سراً أنّ من في الشرق الأوسط يشعرون بخيبة أمل شديدة لأنّ الولايات المتحدة تتستر طوال الوقت على تصرفات إسرائيل، وتحتجز بقية أعضاء مجلس الأمن رهائن، ولا تسمح بتبني قرار يطالب بوقف إطلاق النار".

واعتبر أنّ استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي مراراً يقوّض جميع الجهود الرامية إلى تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

كذلك، لفت نيبينزيا إلى أنّ "شرعية تصرفات التحالف البحري الذي شكّلته الولايات المتحدة في البحر الأحمر مشكوك فيها من وجهة نظر القانون الدولي".

وبحسب الدبلوماسي الروسي، على الرغم من أنّ واشنطن تعتبره "تحالفاً دولياً"، فإنه في الواقع يتكوّن معظمه من سفن حربية أميركية، مؤكداً أنّ مهام مجلس الأمن تنصّ على كبح جماح واشنطن التي تعتبر الصراع في الشرق الأوسط "جزءاً من لعبتها الجيوسياسية الخاصة".

وكانت الولايات المتحدة قد عرقلت أكثر من مرة صدور قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، متذرعةً بأنّه سيصبّ في مصلحة حركة حماس.

وبعد تنفيذ صنعاء لتهديداتها باستهداف السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى "إسرائيل" في البحر الأحمر، ما لم تدخل إلى قطاع غزة حاجتُه من الغذاء والدواء، ردّت واشنطن عبر وزير الدفاع، لويد أوستن، بإطلاق ما سمّته عملية "حارس الازدهار" تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة "فرقة العمل 153" التابعة لها، بزعم "حماية البحر الأحمر"، إلا أنّ الهدف الأساسي لواشنطن هو حماية "إسرائيل"، كما أكدت صنعاء.
مصدر : وكالات
رقم : 1106937
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