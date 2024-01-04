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الخميس 4 كانون الثاني 2024 ساعة 11:17

عربياً ودولياً.. التنديدات بالتفجيرات الإرهابية في كرمان الإيرانية تتواصل

عربياً ودولياً.. التنديدات بالتفجيرات الإرهابية في كرمان الإيرانية تتواصل
نددت الخارجية الفلسطينية بالتفجيرات الإرهابية التي استهدفت المدنيين العزل في إيران، مقدمةً تعازيها للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأسر الضحايا.

من جانبها، استنكرت الخارجية البحرينية التفجيرات الإرهابية التي وقعت في كرمان بإيران، معربةً عن خالص تعازيها لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة الإيرانية.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إنّ "مصر تدين بأشد العبارات العمل الإرهابي الذي شهدته مدينة كرمان بجنوب إيران".

وأعربت الهند عن شعورها بالصدمة والحزن إزاء التفجيرات التي وصفها المتحدث الرسمي باسم الخارجية الهندية بالمروعة.

بدورها، قدمت أرمينيا تعازيها للجمهورية الإسلامية، معربةً عن حزنها العميق إزاء الانفجارات التي وقعت في مدينة كرمان.

وأكدت طاجيكستان ضرورة مكافحة الإرهاب بشكل مستمر، معزيةً إيران بضحايا الانفجار في كرمان، وأعربت السفارة البولندية في طهران عن شعورها بالفزع من هول التفجير الذي ضرب كرمان، وأدانت بشدة هذا العمل الإرهابي.

وشهدت هذه الحادثة الأليمة تنديدات عربية ودولية واسعة أمس، حيث دانتها حركة المقاومة الإسلامية حماس، وحركة الجهاد الإسلامي، مشددةً على أنّ هذا "العدوان الآثم سيزيد من تلاحم شعوب أمتنا حول المقاومة، التي سيبقى الشهيد قاسم سليماني أحد رموزها".

وفي أميركا اللاتينية، دان الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، "بأشدّ العبارات" الهجوم الإرهابي، كذلك، دانته الحكومة الفنزويلية فيما عبّرت المكسيك عن تعازيها للحكومة والشعب الإيرانيين بالضحايا.

وأوروبياً، دان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الهجوم الإرهابي أيضاً، كما أعربت كل من ألمانيا والدنمارك وفرنسا وهولندا عن حزنها العميق في إثر الحادثة.

وفي غضون ذلك، أكدت المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنّ أنطونيو غوتيريش "يدين الهجوم الذي تعرّضت له كرمان، ويتقدّم بأحرّ التعازي من أهالي الضحايا وحكومة إيران وشعبها".

وشهدت مدينة كرمان الإيرانية، يوم الأربعاء، تفجيرين إرهابيين، ناجمين عن عبوتين مفخختين، وقعا على الطريق المؤدية إلى مرقد الشهيد سليماني، ما أسفر عن استشهاد وجرح المئات. 

وفي أعقاب الهجوم، أكّد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد خامنئي، أنّ "فاجعة كرمان سيعقبها ردٌّ حاسم"، مشيراً إلى أنّ المجرمين القساة "لم يتحمّلوا رؤية محبة وشوق الناس إلى زيارة الشهيد قاسم سليماني".

بدوره، أشار الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، عبر منصة "أكس"، إلى أنّ على "الأعداء انتظار الانتقام القاسي، فالمقاومة ستجعل الحياة أصعب فأصعب عليهم".
مصدر : وكالات
رقم : 1106938
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