وزير الداخلية الايراني: المتآمرون سيندمون

واضاف وحيدي ان الارهاب اظهر مرة أخرى أن طبيعته المشحونة بالجهل والشر والحقارة، لا تجلب سوى القتل الاعمى للناس الابرياء بمن فيهم النساء والاطفال وهذا ناتج عن حقدهم وغيظهم من الهزائم المتتالية التي تكبدوها في المواجهة مع ابطال ساحة المقاومة.



وتابع ان هؤلاء المجرمين القساة اظهروا انهم يخافون حتى من زوار الحاج قاسم ولا يطيقوا رؤية هذه الحقيقة المؤكدة من ان الدماء التي أريقت من دون وجه حق للشهيد سليماني، تحولت الى بحر مقاومة تستحدث "طوفانا" ضد الظلم والاستكبار.



ووعد وزير الداخلية الشعب الايراني بان جنود الشعب في الاجهزة المختلفة ووفقا للامر الالهي " یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ جَاهِدِ الْکُفَّارَ وَالْمُنَافِقِینَ وَاغْلُظْ عَلَیْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِیرُ” سيعملون في ظل إجراءاتهم الشاملة على اقتلاع واستئصال جذور الاغتيال في البلاد ويجعلون المتآمرين يندمون.