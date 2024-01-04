الصفحة الرئيسية
0
الخميس 4 كانون الثاني 2024 ساعة 18:07

القوات المسلحة العراقية: استهداف مقرّ الحشد الشعبي عمل إرهابي

القوات المسلحة العراقية: استهداف مقرّ الحشد الشعبي عمل إرهابي
وقال رسول في بيان: "في اعتداء سافر وتعدٍّ صارخ على سيادة العراق وأمنه، أقدمت طائرة مسيرة على عمل لا يختلف عن الأعمال الإرهابية، باستهداف أحد المقارّ الأمنية في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، مما أدى إلى وقوع ضحايا في هذا الحادث المرفوض جملة وتفصيلاً".

واضاف، أن "القوات المسلحة العراقية تحمّل قوات التحالف الدولي مسؤولية هذا الهجوم غير المبرر على جهة أمنية عراقية تعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها من قبل القائد العام للقوات المسلحة، الأمر الذي يقوض جميع التفاهمات ما بين القوات المسلحة العراقية وقوات التحالف الدولي".

وشدد على أنه نعدُّ هذا الاستهداف تصعيداً خطيراً واعتداءً على العراق وبعيداً عن روح ونص التفويض والعمل الذي وجد من أجله التحالف الدولي في العراق.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بارتفاع حصيلة قصف مقرّ الحشد الشعبي إلى 8 منتسبين بينهم شهيدان اثنان.

وقال المصدر، إن الحصيلة الاولية لاستهداف مقر تابع للحشد الشعبي في منطقة شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد، ارتفعت الى 8، بينهم شهيدان اثنان.

فيما تحدث مصدر آخر، بأن “الشخصية المستهدفة في القصف الذي طال احد مقرات الحشـد الشعـبي هو ابو تقوى السعيدي امر لواء 12 (حركة النجبـاء).

واضاف، أنه: لا صحة لإصابة أمين السر عام لهيئة الحشد الشعبي الفريق ابو امتحان الحلفي.
رقم : 1107001
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مصدر إيراني: الانفجار الأول في كرمان كان هجوماً انتحارياً
مصدر إيراني: الانفجار الأول في كرمان كان هجوماً انتحارياً
السيد نصر الله: الشيخ العاروري أمضى حياته بالجهاد وختمها بالشهادة
السيد نصر الله: الشيخ العاروري أمضى حياته بالجهاد وختمها بالشهادة
4 كانون الثاني 2024
السيد نصر الله: سنردّ على اغتيال العاروري.. والحرب معنا ستكون بلا سقوف وقواعد
السيد نصر الله: سنردّ على اغتيال العاروري.. والحرب معنا ستكون بلا سقوف وقواعد
4 كانون الثاني 2024
هجرة أطباء كيان الاحتلال.. انهيار القطاع الصحي في سلسلة الانهيارات المتلاحقة
هجرة أطباء كيان الاحتلال.. انهيار القطاع الصحي في سلسلة الانهيارات المتلاحقة
4 كانون الثاني 2024
تعرفوا علی رفيق درب ‘‘الحاج قاسم‘‘... ما سبب محاولات الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ المتكررة لاغتيال ‘‘السيد رضي‘‘؟
تعرفوا علی رفيق درب ‘‘الحاج قاسم‘‘... ما سبب محاولات الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ المتكررة لاغتيال ‘‘السيد رضي‘‘؟
4 كانون الثاني 2024
العميد قاآني: الجريمة الإرهابية في كرمان مؤشر على عجز العدو
العميد قاآني: الجريمة الإرهابية في كرمان مؤشر على عجز العدو
4 كانون الثاني 2024
الرئيس الايراني: نهاية طوفان الاقصى ستكون نهاية الكيان الصهيوني
الرئيس الايراني: نهاية طوفان الاقصى ستكون نهاية الكيان الصهيوني
4 كانون الثاني 2024
المقاتلون الفلسطينيون في الضفة الغربية سيدخلون ميدان الجهاد بجدية أكبر
المقاتلون الفلسطينيون في الضفة الغربية سيدخلون ميدان الجهاد بجدية أكبر
3 كانون الثاني 2024
‘‘رجل استراتيجي وعقل لامع‘‘.. كيف شكل الشهيد صالح العاروري خطراً على الاحتلال؟
‘‘رجل استراتيجي وعقل لامع‘‘.. كيف شكل الشهيد صالح العاروري خطراً على الاحتلال؟
3 كانون الثاني 2024
ثلاثة أسلحة فتاكة جديدة لحماس غيرت مجری الحرب
ثلاثة أسلحة فتاكة جديدة لحماس غيرت مجری الحرب
3 كانون الثاني 2024
ماذا ينتظر تركيا في 2024؟
ماذا ينتظر تركيا في 2024؟
3 كانون الثاني 2024
ايرواني: الكيان الإسرائيلي مسؤول عن كافة الاجراءات الدولية الخاطئة ضد إيران
ايرواني: الكيان الإسرائيلي مسؤول عن كافة الاجراءات الدولية الخاطئة ضد إيران
3 كانون الثاني 2024
أبرز قادة حماس الذين اغتالتهم "إسرائيل"
أبرز قادة حماس الذين اغتالتهم "إسرائيل"
3 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السيد نصر الله: الشيخ العاروري أمضى حياته بالجهاد وختمها بالشهادة
هجرة أطباء كيان الاحتلال.. انهيار القطاع الصحي في سلسلة الانهيارات المتلاحقة
تعرفوا علی رفيق درب ‘‘الحاج قاسم‘‘... ما سبب محاولات الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ المتكررة لاغتيال ‘‘السيد رضي‘‘؟
‘‘رجل استراتيجي وعقل لامع‘‘.. كيف شكل الشهيد صالح العاروري خطراً على الاحتلال؟