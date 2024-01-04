القوات المسلحة العراقية: استهداف مقرّ الحشد الشعبي عمل إرهابي

وقال رسول في بيان: "في اعتداء سافر وتعدٍّ صارخ على سيادة العراق وأمنه، أقدمت طائرة مسيرة على عمل لا يختلف عن الأعمال الإرهابية، باستهداف أحد المقارّ الأمنية في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، مما أدى إلى وقوع ضحايا في هذا الحادث المرفوض جملة وتفصيلاً".



واضاف، أن "القوات المسلحة العراقية تحمّل قوات التحالف الدولي مسؤولية هذا الهجوم غير المبرر على جهة أمنية عراقية تعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها من قبل القائد العام للقوات المسلحة، الأمر الذي يقوض جميع التفاهمات ما بين القوات المسلحة العراقية وقوات التحالف الدولي".



وشدد على أنه نعدُّ هذا الاستهداف تصعيداً خطيراً واعتداءً على العراق وبعيداً عن روح ونص التفويض والعمل الذي وجد من أجله التحالف الدولي في العراق.



وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بارتفاع حصيلة قصف مقرّ الحشد الشعبي إلى 8 منتسبين بينهم شهيدان اثنان.



وقال المصدر، إن الحصيلة الاولية لاستهداف مقر تابع للحشد الشعبي في منطقة شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد، ارتفعت الى 8، بينهم شهيدان اثنان.



فيما تحدث مصدر آخر، بأن “الشخصية المستهدفة في القصف الذي طال احد مقرات الحشـد الشعـبي هو ابو تقوى السعيدي امر لواء 12 (حركة النجبـاء).



واضاف، أنه: لا صحة لإصابة أمين السر عام لهيئة الحشد الشعبي الفريق ابو امتحان الحلفي.