ادانات دولية للتفجير الارهابي في كرمان الايرانية

وكان هنالك تعاطف مع الحكومة والشعب الايراني وذوي الضحايا وكذلك ادانة واستنكار هذا العمل الارهابي الشنيع من قبل رؤساء وكبار مسؤولي الكثير من دول العالم والأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية والدوائر السياسية والمسؤولين والزعماء الدينيين والسياسيين والخبراء والمحللين ووسائل الإعلام المختلفة للدول الغربية والعربية والإسلامية والإفريقية والآسيوية.



وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء، عن خالص تعازيه للقيادة الإيرانية في ضحايا الهجمات الإرهابية بمحافظة كرمان جنوب شرق البلاد.



وجاء في بيان صادر عن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعرب عن تعازيه للقيادة الإيرانية في ضحايا الانفجارين اللذين وقعا قرب مرقد القائد الراحل لقوة القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في محافظة كرمان جنوب شرقي البلاد، مؤكدا إدانة روسيا للإرهاب بجميع أشكاله.



وأورد موقع الكرملين برقية تعزية أرسلها الرئيس بوتين إلى قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، جاء فيها: "عزيزي السيد خامنئي، عزيزي السيد رئيسي، أرجو أن تتقبلا تعازيّ الحارة بخصوص التداعيات المأساوية للهجوم الإرهابي في مدينة كرمان".



وأضاف: "قتل المدنيين الذين زاروا المقبرة أمر صادم في قسوته واستهتاره. أرجو أن تنقلا عبارات التعاطف والمساندة لعائلات وأصدقاء الضحايا، وتمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين".



وأكد بوتين في برقيته، على إدانة روسيا للإرهاب بجميع أشكاله، مشددا على "التزامها بمحاربة هذا الشر بلا هوادة".م



وبدورها دانت الخارجية السورية بأشد العبارات الاعتداءين الإرهابيين الغادرين اللذين استهدفا الأبرياء في محافظة كرمان الإيرانية، يوم أمس الأربعاء.



وقالت الخارجية إنّ "هذا الاعتداء الإرهابي لن ينال من عزيمة وإصرار إيران على محاربة الإرهاب والوقوف إلى جانب القضايا المحقة".



وأكدت "تضامن دمشق الكامل مع إيران في مواجهة الهجمات الإرهابية والمؤامرات المشينة التي تتعرض لها".



ومن جهته أعرب الرئيس التركي، في رسالة ، عن أسفه للحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة كرمان، مقدما تعازيه للشعب الإيراني، وذلك في رسالة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي X مساء الأربعاء.



وكتب الرئيس التركي: "نشعر بحزن عميق إزاء الهجمات الإرهابية البغيضة التي وقعت في محافظة كرمان الإيرانية. ندعو الباري تعالى ان يتغمد الضحايا برحمته الواسعة ويمنّ بالشفاء العاجل على الجرحى”.



وتابع رجب طيب أردوغان في هذه الرسالة: "أقدم التعازيّ للشعب الإيراني الصديق والشقيق ".



وأعربت حركة المقاومة الاسلامية في فلسطين حماس عن إدانتها للهجوم الإجرامي الذي وقع في مدينة كرمان، جنوب شرق إيران، والذي استهدف المدنيين وأوقع فيهم أكثر من مائة شهيد.



كما أكدت الحركة رفضها لكافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتسعى لزعزعة الاستقرار والأمن في الجمهورية الإسلامية، خدمةً لأجندة الكيان الصهيوني ومخططاته الخبيثة التي تستهدف أمن ومصالح شعوب المنطقة.



واتمت الحركة بيانها قائلة : نتقدم إلى الجمهورية الإسلامية في إيران وإلى عوائل الضحايا بخالص التعازي والمواساة في هذا المصاب الجلل، وندعو الله أن يمُنَّ على الجرحى بالشفاء العاجل.



وادان المكتب السياسي لأنصار الله بشدة التفجيرات الإجرامية في كرمان الإيرانية التي استهدفت زوار ضريح الشهيد القائد قاسم سليماني في ذكرى استشهاده، وأسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.



وقال المكتب السياسي في بيان له، الأربعاء، إننا نتقدم ببالغ العزاء والمواساة إلى الجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وحكومة وشعبا وإلى أهالي الضحايا، سائلين المولى عز وجل الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.



وأوضح البيان أن هذه الجريمة النكراء تمثل امتدادا لكل الجرائم التي حاولت النيل من الجمهورية الاسلامية ودورها في مواجهة الاستكبار العالمي وتبنيها قضية الأمة المركزية ودعمها لقوى المقاومة في فلسطين ولبنان.



وأكد سياسي أنصار الله على ثقته بأن الجمهورية الإسلامية أقوى من كل المؤامرات، وأن كل محاولات أمريكا و"إسرائيل" لزعزعة أمن إيران ستبوء بالفشل إن شاء الله.



