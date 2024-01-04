ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة إلى 22438

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة: "القوات الإسرائيلية ارتكبت 13 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 125 شهيدا و318 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية".



ولفت القدرة إلى أن 70% من ضحايا القصف المتواصل على القطاع هم من الأطفال والنساء، إلى جانب استشهاد 263 فردا من الكوادر الطبية، واعتقال 99 آخرين على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة.



وأشار إلى أن قوات الاحتلال تعمدت استهداف 150 مؤسسة صحية، ما أسفر عن خروج 30 مشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة في كافة مناطق قطاع غزة، وتدمير 121 سيارة إسعاف.



وطالب المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لحماية المستشفيات في جنوب قطاع غزة وتأمين وصول الجرحى والمرضى إليها وضمان عدم تكرار سيناريو مجمع الشفاء الطبي فيها.



كما طالب المؤسسات الدولية بإرسال الفرق الطبية والمشافي الميدانية وضمان وصولها الى كافة مناطق قطاع غزة لإنقاذ آلاف الجرحى.



وأشار إلى أن أكثر من 1.9 مليون نازح يتعرضون للمجاعة وانتشار الأوبئة والأمراض المعدية وانعدام المأوى والماء والطعام والدواء، محذرا من كارثة صحية وإنسانية في مدينة رفح بعد نزوح أكثر من نصف سكان القطاع إليها في ظروف قاسية من انهيار الخدمات الصحية والبيئية وعدم توفر أدنى المقومات المعيشية.



ودخلت العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة يومها الـ90، حيث يستمر العدوان على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.