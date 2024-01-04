الصفحة الرئيسية
0
الخميس 4 كانون الثاني 2024 ساعة 18:16

ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة إلى 22438

ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة إلى 22438
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة: "القوات الإسرائيلية ارتكبت 13 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 125 شهيدا و318 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية".

ولفت القدرة إلى أن 70% من ضحايا القصف المتواصل على القطاع هم من الأطفال والنساء، إلى جانب استشهاد 263 فردا من الكوادر الطبية، واعتقال 99 آخرين على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تعمدت استهداف 150 مؤسسة صحية، ما أسفر عن خروج 30 مشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة في كافة مناطق قطاع غزة، وتدمير 121 سيارة إسعاف.

وطالب المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لحماية المستشفيات في جنوب قطاع غزة وتأمين وصول الجرحى والمرضى إليها وضمان عدم تكرار سيناريو مجمع الشفاء الطبي فيها.

كما طالب المؤسسات الدولية بإرسال الفرق الطبية والمشافي الميدانية وضمان وصولها الى كافة مناطق قطاع غزة لإنقاذ آلاف الجرحى.

وأشار إلى أن أكثر من 1.9 مليون نازح يتعرضون للمجاعة وانتشار الأوبئة والأمراض المعدية وانعدام المأوى والماء والطعام والدواء، محذرا من كارثة صحية وإنسانية في مدينة رفح بعد نزوح أكثر من نصف سكان القطاع إليها في ظروف قاسية من انهيار الخدمات الصحية والبيئية وعدم توفر أدنى المقومات المعيشية.

ودخلت العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة يومها الـ90، حيث يستمر العدوان على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.
رقم : 1107006
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مصدر إيراني: الانفجار الأول في كرمان كان هجوماً انتحارياً
مصدر إيراني: الانفجار الأول في كرمان كان هجوماً انتحارياً
السيد نصر الله: الشيخ العاروري أمضى حياته بالجهاد وختمها بالشهادة
السيد نصر الله: الشيخ العاروري أمضى حياته بالجهاد وختمها بالشهادة
4 كانون الثاني 2024
السيد نصر الله: سنردّ على اغتيال العاروري.. والحرب معنا ستكون بلا سقوف وقواعد
السيد نصر الله: سنردّ على اغتيال العاروري.. والحرب معنا ستكون بلا سقوف وقواعد
4 كانون الثاني 2024
هجرة أطباء كيان الاحتلال.. انهيار القطاع الصحي في سلسلة الانهيارات المتلاحقة
هجرة أطباء كيان الاحتلال.. انهيار القطاع الصحي في سلسلة الانهيارات المتلاحقة
4 كانون الثاني 2024
تعرفوا علی رفيق درب ‘‘الحاج قاسم‘‘... ما سبب محاولات الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ المتكررة لاغتيال ‘‘السيد رضي‘‘؟
تعرفوا علی رفيق درب ‘‘الحاج قاسم‘‘... ما سبب محاولات الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ المتكررة لاغتيال ‘‘السيد رضي‘‘؟
4 كانون الثاني 2024
العميد قاآني: الجريمة الإرهابية في كرمان مؤشر على عجز العدو
العميد قاآني: الجريمة الإرهابية في كرمان مؤشر على عجز العدو
4 كانون الثاني 2024
الرئيس الايراني: نهاية طوفان الاقصى ستكون نهاية الكيان الصهيوني
الرئيس الايراني: نهاية طوفان الاقصى ستكون نهاية الكيان الصهيوني
4 كانون الثاني 2024
المقاتلون الفلسطينيون في الضفة الغربية سيدخلون ميدان الجهاد بجدية أكبر
المقاتلون الفلسطينيون في الضفة الغربية سيدخلون ميدان الجهاد بجدية أكبر
3 كانون الثاني 2024
‘‘رجل استراتيجي وعقل لامع‘‘.. كيف شكل الشهيد صالح العاروري خطراً على الاحتلال؟
‘‘رجل استراتيجي وعقل لامع‘‘.. كيف شكل الشهيد صالح العاروري خطراً على الاحتلال؟
3 كانون الثاني 2024
ثلاثة أسلحة فتاكة جديدة لحماس غيرت مجری الحرب
ثلاثة أسلحة فتاكة جديدة لحماس غيرت مجری الحرب
3 كانون الثاني 2024
ماذا ينتظر تركيا في 2024؟
ماذا ينتظر تركيا في 2024؟
3 كانون الثاني 2024
ايرواني: الكيان الإسرائيلي مسؤول عن كافة الاجراءات الدولية الخاطئة ضد إيران
ايرواني: الكيان الإسرائيلي مسؤول عن كافة الاجراءات الدولية الخاطئة ضد إيران
3 كانون الثاني 2024
أبرز قادة حماس الذين اغتالتهم "إسرائيل"
أبرز قادة حماس الذين اغتالتهم "إسرائيل"
3 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السيد نصر الله: الشيخ العاروري أمضى حياته بالجهاد وختمها بالشهادة
هجرة أطباء كيان الاحتلال.. انهيار القطاع الصحي في سلسلة الانهيارات المتلاحقة
تعرفوا علی رفيق درب ‘‘الحاج قاسم‘‘... ما سبب محاولات الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ المتكررة لاغتيال ‘‘السيد رضي‘‘؟
‘‘رجل استراتيجي وعقل لامع‘‘.. كيف شكل الشهيد صالح العاروري خطراً على الاحتلال؟