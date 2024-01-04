استهداف مقر الدعم اللوجستي للحشد واستشهاد القيادي أبو تقوى في بغداد

وقالت "قيادة عمليات حزام بغداد" في الحشد الشعبي، إنها "تزف القائد المجاهد الحاج أبو تقوى السعيدي نائب قائد عمليات حزام بغداد الذي ارتقى شهيدًا إثر عدوان أميركي غاشم".



أدى هجوم بطائرة مُسيرة في شرق بغداد، اليوم الخميس، إلى مقتل عنصرين من الحشد الشعبي، أحدهم قيادي، بعد غارة استهدفت مقر للفصيل المقرب من إيران



وأعلنت بدورها "حركة النجباء العراقية" عن مقتل قيادي بالحشد الشعبي ومرافقه في "قصف أميركي" على مقر الدعم اللوجستي في بغداد، وأضافت أن قصف الطيران الأميركي استهدف مقر اللواء 12 بالحشد الشعبي في شارع فلسطين ببغداد. لكن واشنطن لم تتبنَ العملية.



وجاءت تلك التطورات في وقت تسود فيه المخاوف من اتساع رقعة الحرب المندلعة في قطاع غزة بعد اشتعال الجبهة اللبنانية وتحركات الحوثيين في البحر الأحمر، وقصف مقرات وقواعد أميركية في العراق وسوريا.



من جهته، اعتبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الهجوم "تصعيدا خطيرا واعتداء على العراق"، محملا التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة مسؤولية هذا الاستهداف "غير المبرر" لجهة أمنية عراقية، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء.



كما أكد المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أن القصف الذي طال أحد مقار الحشد الشعبي "اعتداء سافر وتعدٍ صارخ على سيادة العراق وأمنه"، وحمّل قوات التحالف الدولي المسؤولية عنه.



ونقلت مصادر تابعة لحركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي عن مصادر أمنية قولها إن "3 صواريخ استهدفت مقار الحشد الشعبي في منطقة شارع فلسطين بالقرب من أكاديمية الشرطة"، مشيرة إلى "مقتل آمر اللواء 12 في الحشد عن حركة النجباء الشيخ طالب السعيدي".



وكان مصدر مطلع نقل اليوم الخميس عن مصادر أمنية قولها إن "قصفا صاروخيا استهدف مقرا أمنيا تابعا لحركة النجباء (اللواء 12 في هيئة الحشد الشعبي) في شارع فلسطين".



ووفق المصدر فقد "طوقت الأجهزة الأمنية مكان الحادث، وتم سماع أصوات سيارات إسعاف هرعت إلى مكان القصف".



ويأتي الهجوم في وقت تعرضت فيه القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة لأكثر من 100 هجوم بصواريخ وطائرات مسيّرة منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد أيام من اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.



