التحقيق يكشف.. الانفجار الأول في كرمان كان هجوما انتحاريا

وقال مصدر مطلع في كرمان في مقابلة مع مراسل إيرنا: في حين أن التحقيق في مكان الحادث في الساعات الأولى من الانفجار أشار إلى عملية تفجير كانت بواسطة عبوة ناسفة، ولكن الآن من خلال فحص الأدلة والقرائن، بما في ذلك لقطات كاميرات المراقبة، يمكننا أن القول على وجه اليقين أن أحد التفجيرات الإرهابية كان نتيجة عمل انتحاري، والآخر على الأرجح كان بنفس الطريقة.



وبحسب هذا المصدر المطلع، فقد تم تحديد الانفجار الأول على أنه هجوم انتحاري، أما الثاني فهو قيد التحقيق، وهو على الأرجح هجوم انتحاري. مضيفا ان الانتحاري الأول كان رجلاً وتمزقت أشلاءه نتيجة الانفجار، وما زالت أعمال تحديد الهوية قيد التحقيق.



وقع يوم الاربعاء انفجاران إرهابيان على بعد 1.5 كيلومتر و2.7 كيلومتر من مرقد الشهيد قاسم سليماني بمدينة كرمان جنوب غرب إيران على التوالي، وسبب الانفجار في هذين المكانين هو استحالة المرور من بوابات التفتيش في تلك المنطقة.