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الخميس 4 كانون الثاني 2024 ساعة 21:50

رئيسي: سنرد على العقول الفاسدة والايدي الضالعة بجريمة كرمان

رئيسي: سنرد على العقول الفاسدة والايدي الضالعة بجريمة كرمان
واعرب رئيسي خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركمانستاني عن شكره للتعازي والمواساة التي قدمتها حكومة تركمانستان بشهداء الجريمة الارهابية التي وقعت امس في روضة الشهداء في كرمان (جنوب شرق).

واستنكر رئيس تركمانستان سردار بردي محمد اوف في اتصال هاتفي مع نظيره الايراني الجريمة الارهابية والمناهضة للانسانية في مهاجمة زوار روضة الشهداء واستشهاد عدد من المواطنين الايرانيين مقدما التعازي والمواساة بهذه المناسبة.

اما الرئيس رئيسي فقد شكر رئيس تركمانستان على تقديمه التعازي ومواساته لايران حكومة وشعبا قائلا اننا سنتصدي بكل تاكيد للعقول الفاسدة التي خططت لهذه الجريمة الارهابية والايادي التي نفذتها.

واشار الى اخفاق الصهاينة في تحقيق مآربهم المعلنة من مهاجمة غزة والحملة العالمية ضد اجرام هذا الكيان قائلا ان التجربة التاريخية برهنت ان هكذا ممارسات ارهابية لا تسفر عن نتجية لمن أمروا بها وحماة الاغتيال والارهاب فحسب بل تؤدي الى المزيد من تكشف الطبيعة الاجرامية لهذا الكيان وحماته بالنسبة لشعوب العالم.

واكد في جانب اخر ان علاقاتنا مع البلد الشقيق والصديق تركمانستان هي بمستوى عال جدا قائلا انه في ضوء الارادة التي يتحلى بها بها كبار مسؤولي البلدين، فانه سيتم اتخاذ خطوات جيدة لتوسيع التعاون بينهما.

من جهته اعتبر رئيس تركمانستان، الجمهورية الاسلامية الايرانية بانها اهم شريك تجاري لبلاده وقال ان البلدين وفضلا عن العلاقات الطيبة والمتينة القائمة بينهما يتمتعان بامكانات وطاقات هائلة للمزيد من توسيع التعاون.
رقم : 1107080
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