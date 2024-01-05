الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 5 كانون الثاني 2024 ساعة 09:53

قيادي بحرس الثورة: اعتداء كرمان الارهابي سببه يأس الاعداء

قيادي بحرس الثورة: اعتداء كرمان الارهابي سببه يأس الاعداء
وقال العميد فدوي، مساء الخميس، في مراسم الذكرى الرابعة لاستشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني، والتي اقيمت في مدينة جيرفت بمحافظة كرمان جنوب شرق ايران: إن التفجير وقتل الناس ليس فنًا أو قدرة عملانية، بل هو وحشية وقتل أطفال وقتل أبرياء.

واضاف: ان وحشية الأعداء في كرمان جعلت ذكرى القائد سليماني خالدة.

وتابع العميد فدوي: إن جبهة الحق وصلت إلى ذروتها التي أثرت على أسس وركائز جبهة الباطل، حيث يعترف الصهاينة أنفسهم أنهم في نهاية مطافهم.

وأضاف: ان وزير الحرب في الكيان الصهيوني قال "أننا إذا فشلنا فلن نتمكن من البقاء ليس فقط في إسرائيل بل في الشرق الأوسط بأكمله ايضا".

وقال نائب قائدحرس الثورة الإسلامية: بعد طوفان الأقصى وجرائم الصهاينة رأى العالم كله الصورة الصحيحة ثم تظاهروا وأدركوا أن الصهاينة احتلاليون ومعتدون طردوا الشعب الفلسطيني وارتكبوا المجازر بحق النساء والأطفال.

وأكد: ان جبهة الحق للثورة الإسلامية تنتصر باستمرار ولم يتمكن العدو من تحقيق حتى نصر واحد بل يملأ فقط آذان العالم بالهيمنة الإعلامية.

وأضاف العميد فدوي: بفضل الشهداء والشهيد سليماني امتلأت أيادي المقاومة وتكالبت كل جبهات الباطل ضد فئة من المقاومة، لكنها هُزمت على مدى الايام الـ 90 الماضية.

وأكد أن اشرار العالم لا يمكنهم التخلص من هذه الهزيمة، وقال: لم يتمكن الصهاينة من إظهار حتى صورة شهيد واحد قتلوه او أسر مقاوم ، ولكنهم كل يوم يعلنون عن سقوط قتلى لهم وتدمير معداتهم.

وذكر العميد فدوي: أن قوى المقاومة أصبحت قوية عندما استلهمت من الثورة الإسلامية واستطاعت الوقوف في وجه القوى العظمى، وهذا لا يقتصر على فلسطين فقط، وفي العراق، نفذت جبهة المقاومة مئات العمليات، وفي اليمن ايضا، لجبهة المقاومة، حضور قوي في البحر الأحمر، وللمقاومة اليد العليا في لبنان.
رقم : 1107141
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصر الله يقوّض مكسب
السيد نصر الله يقوّض مكسب 'نتنياهو' الوحيد
رئيسي: يجب أن لا نغفل عن دور الشهيد سليماني في انتصارات المقاومة
رئيسي: يجب أن لا نغفل عن دور الشهيد سليماني في انتصارات المقاومة
5 كانون الثاني 2024
ماذا تعرف عن "الساينيم" وكيف عملت خليته الاعلامية في الحرب على غزة؟
ماذا تعرف عن "الساينيم" وكيف عملت خليته الاعلامية في الحرب على غزة؟
مايا شعيب
5 كانون الثاني 2024
اللواء وحيدي: اعتقال عناصر على صلة بالعملية الارهابية في كرمان
اللواء وحيدي: اعتقال عناصر على صلة بالعملية الارهابية في كرمان
5 كانون الثاني 2024
رئيسي: مشروع امريكا لتأسيس اسرائيل اخرى على يد داعش هُزم على يد الحاج سليماني
رئيسي: مشروع امريكا لتأسيس اسرائيل اخرى على يد داعش هُزم على يد الحاج سليماني
5 كانون الثاني 2024
السوداني: الاعتداء الشهيد المهندس وسليماني مثّل ضربة لكل الأعراف
السوداني: الاعتداء الشهيد المهندس وسليماني مثّل ضربة لكل الأعراف
5 كانون الثاني 2024
بدء مراسم تشييع جثامين شهداء الاعتداءات الارهابية في كرمان
بدء مراسم تشييع جثامين شهداء الاعتداءات الارهابية في كرمان
5 كانون الثاني 2024
اقامة مراسم احياء ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني في كردستان العراق
اقامة مراسم احياء ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني في كردستان العراق
5 كانون الثاني 2024
ايران أحيت ذكرى الشهيد القائد قاسم سليماني بحفل رسمي
ايران أحيت ذكرى الشهيد القائد قاسم سليماني بحفل رسمي
5 كانون الثاني 2024
حزب الله أحيا ذكرى استشهاد القائدين سليماني والمهندس
حزب الله أحيا ذكرى استشهاد القائدين سليماني والمهندس
5 كانون الثاني 2024
أقامة مراسم إحياء ذكرى استشهاد الفريق سليماني في كابول
أقامة مراسم إحياء ذكرى استشهاد الفريق سليماني في كابول
5 كانون الثاني 2024
قيادي بحرس الثورة: اعتداء كرمان الارهابي سببه يأس الاعداء
قيادي بحرس الثورة: اعتداء كرمان الارهابي سببه يأس الاعداء
5 كانون الثاني 2024
رئيس الجمهورية يزور مرقد الشهيد سليماني في كرمان
رئيس الجمهورية يزور مرقد الشهيد سليماني في كرمان
5 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
رئيسي: يجب أن لا نغفل عن دور الشهيد سليماني في انتصارات المقاومة
ماذا تعرف عن "الساينيم" وكيف عملت خليته الاعلامية في الحرب على غزة؟
ايران أحيت ذكرى الشهيد القائد قاسم سليماني بحفل رسمي
السيد نصر الله: الشيخ العاروري أمضى حياته بالجهاد وختمها بالشهادة