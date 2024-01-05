ايران أحيت ذكرى الشهيد القائد قاسم سليماني بحفل رسمي

وأكد السيد رئيسي أن أمريكا لها دور مباشر في كافة الجرائم المرتكبة في غزة وفلسطين وقال: نعتقد أن نهاية طوفان الأقصى ستكون نهاية الكيان الصهيوني.



وأشار رئيس الجمهورية الاسلامية إلى ضرورة التعرف على القدرات والأبعاد المختلفة لشخصية الحاج قاسم سليماني، واصفا هذا الشهيد الرفيع برجل العلم والممارسة، والسياسة والقيم المعنوية، ومجال الدبلوماسية، وأضاف: ان الله تعالى منح هذا الشهيد الجليل عزة بحيث استطاع أن ينشط المقاومة بشكل متماسك في المنطقة ، من شعب فلسطين المظلوم إلى شعوب لبنان واليمن والعراق وسوريا وبقية أنحاء المنطقة التي شعرت أن العدو مهزوم أمام مقاومتها، والحقيقة أن العمل العظيم للحاج قاسم سليماني كان غرس الإيمان بـ “اننا نستطيع” في نفوس شعوب المنطقة.







وأشار الدكتور رئيسي إلى مساعي الأعداء اليائسة لتدمير المقاومة في المنطقة، الا ان لمقاومة لا تزال حية، ومغروسة في نفوس شعوب المنطقة ولا يمكن محوها. واضاف: اليوم، شعب فلسطين المظلوم والقوي، دون أن تكون لديه قوة جوية وبحرية وبرية تذكر، معتمداً على شعار “حسبنا الله ونعم الوكيل”، قد اقض مضاجع الكيان الصهيوني الغاصب لدرجة أن مقاومة وصمود الشعب الفلسطيني البطل قد اذهل رؤساء الكثير من دول العالم.



وأضاف رئيس الجمهورية الاسلامية: على الذين تحولوا إلى قتل النساء والأطفال عندما عجزوا عن مواجهة المقاومة أن يقرأوا مصير فرعون، كيف شكل الله تعالى من قتله الأطفال امة موسى وأنهى حياة فرعون.



وأكد الدكتور رئيسي أننا على يقين أن يد الانتقام الإلهي ستخرج من دماء أكثر من 10 آلاف طفل فلسطيني مظلوم، وقال: إن القضاء على الكيان الصهيوني الغاصب أمر مؤكد، وقريبا سيشهد الجميع نهاية هذا الكيان المجرم.



الجنرال قاآني



قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال اسماعيل قاآني، عبر عن تعازيه لأسر ضحايا الحادث الإرهابي في كرمان، وأكد أن الذي نفذ تلك الجريمة هم عملاء الكيان الصهيوني وأمريكا.

وأضاف: نقول لأعداء المقاومة والكيان الإسرائيلي، بعد هذه الدعاية الواسعة، أصبح واضحا إلى متى ستصمدون أمام المقاومة، فلسطين هاجمتكم مرة، لكن كل ركائز حكومتكم انهارت.



وتابع: زعمتم أنكم أكبر جيش في الشرق الأوسط، لكن حركة مقاومة واحدة هزمتكم، ولهذا وقفت أمريكا خلفكم بكل قوتها. وبمشيئة الله سيأتي اليوم الذي ستضطر فيه أمريكا إلى دفع عواقب دعمها لإسرائيل أكثر من اليوم.



وأضاف: عندما ننظر إلى هذه الأحداث نفهم لماذا قال قائد الثورة إن الشهيد سليماني ملأ أيدي المقاومة. واليوم، ليس هناك مكان في غزة لدخول الدبابات. هذه الأرض التي تتخبط تحت القصف جعلتكم تحشدون كل قواكم منذ 79 يوما، لكن غزة وقفت أمام كل ذلك وقد نشطت كثيرا في الحرب.



وتابع: خسائر العدو تتزايد يوما بعد يوم، والمقاومة ستصمد بقدر ما يلزم، ومن سيخرج من الميدان مهزوما هي إسرائيل.



وأضاف: نحن متحدون لنتعلم طريق الشهيد سليماني جيداً ،ونهنئ ونعزي أسر شهداء حادثة كرمان الإرهابية التي نفذها عملاء الصهاينة وأمريكا. وأمثال الشهيد العاروري هم من يستطيعون السير على طريق النور هذا، واستشهاده هو والسيد رضي يظهر عجز العدو، لكن الجمهورية الإسلامية لن تترك طريق اجتثاث العدو.