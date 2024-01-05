اقامة مراسم احياء ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني في كردستان العراق

ونقلا عن القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في السليمانية بالعراق، وتزامنا مع الذكرى الرابعة لاستشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني، القائد السابق لقوة القدس التابعة للحرس الثوري وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي وعدد من رفاقهما، اقيم يوم امس الخميس حفل تأبيني كبير في قاعة الفنون بمدينة السليمانية.



وحضر هذا الحفل مسؤولون رفيعو المستوى من الأحزاب الكردستانية العراقية، بينهم رئيس الاتحاد الوطني، ومحافظا السليمانية وحلبجة، وشخصيات ثقافية وأساتذة جامعات وشرائح مختلفة من الإقليم.



كما أقيمت صباح الخميس مراسم الذكرى الرابعة لاستشهاد قادة النصر في كافة مدارس العراق، حيث اشاد الطلبة العراقيون بتضحيات شهداء جبهة المقاومة وعلى رأسهم الفريق الحاج قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس ، الذين قدموا الكثير من التضحيات في القتال ضد الجماعات الإرهابية المدعومة من قبل أمريكا وتحرير التراب العراقي من براثنهم.



وخلال الأيام الماضية وعشية الذكرى الرابعة لاستشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس، اقيمت مراسم في مختلف مدن العراق، بما في ذلك العاصمة بغداد، تكريماً لذكرى هذين القائدين العظيمين، من كبار شهداء المقاومة.



