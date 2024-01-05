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الجمعة 5 كانون الثاني 2024 ساعة 10:06

استشهاد 12 شخصا من رعايا دولة اجنبية باعتداءات كرمان

استشهاد 12 شخصا من رعايا دولة اجنبية باعتداءات كرمان
وقال مساعد الممثل الخاص للرئيس الإيراني لشؤون أفغانستان، مهدي بور، إن "12 أفغانيا لقوا حتفهم جراء الهجمات التي استهدفت زوار مرقد قاسم سليماني في كرمان يوم أمس".

واكد مهدي بور ان محافظة كرمان اليوم هي محور المقاومة الدولية للدول الإسلامية بسبب وجود الفريق قاسم سليماني.

وأوضح كانت جثث 12 شهيداً أفغانياً من بين شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع في كرمان، كانوا في طريقهم لزيارة روضة الشهداء.

وتابع قوله: "إن الشعب المسلم، سواء في سوريا أو العراق أو اليوم في أفغانستان، يستعد للقتال ضد داعش"، لافتا الى انه بحسب العديد من الوثائق الرسمية، فإن داعش أنشأتها أمريكا والصهاينة، وتم تدريبها وتطويرها لاستهداف الدول الإسلامية المعارضة لهذا الكيان المشين.

وأعلن تنظيم داعش في وقت سابق مسؤوليته عن تفجيرات كرمان الارهابية، بحسب بيان رسمي، مشيراً إلى أن الهجومين نفذهما انتحاريان.

وفي أحدث إحصائيات رسمية، ارتفعت ضحايا الهجمات إلى 89 شخصاً فيما بلغ عدد الجرحى 284 شخصاً.

وبحسب إعلان الإدارة العامة للرعايا الأجانب والمهاجرين بمحافظة كرمان، فإن الشهداء الافغان أسماؤهم كما يلي:

1_ رضا نورزهي

2_ محمد قاسم أحمدي

3_ مريم طاجيك

4_ محمد متين اأحمدي

5_ محمد طاجيك هند

6_ نازنين فاطمة عزيزي

7_زهراء فيضي

8- نظيفة غفوري

9_ نعمة الله اجکزهي

10_ لطيفة اجکزهي

11_ معصومه اجکزهي

12_ راز جل عليزهي
رقم : 1107148
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