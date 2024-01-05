الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 5 كانون الثاني 2024 ساعة 11:02

كيم جونغ أون يأمر بزيادة إنتاج قاذفات الصواريخ استعداداً لمواجهة واشنطن وسيؤول

كيم جونغ أون يأمر بزيادة إنتاج قاذفات الصواريخ استعداداً لمواجهة واشنطن وسيؤول
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، اليوم الجمعة، قول كيم إن زيادة قدرة إنتاج المنصات الإطلاق مهمة "نظراً للوضع الخطير الحالي الذي يتطلب من البلاد أن تكون مستعدة بشكل أكثر حزماً لمواجهة عسكرية مع العدو".

وأظهرت صور وسائل الإعلام الرسمية كيم وابنته جو آي وهما يتجولان في مصنع ينتج منصات الإطلاق التي تُستخدم للصواريخ البالستية، مشيداً بـ "الدفعة الديناميكية لزيادة الإنتاج" من الأسلحة.

وأضافت الوكالة أن كيم "حدد الخطة الفورية لإنتاج مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق والخطة الإنتاجية طويلة الأمد ومهمة توسيع قدرة الإنتاج" لتعزيز الردع النووي للبلاد

وقبل أيام، حذّر زعيم كوريا الشمالية، من حرب واسعة في شبه الجزيرة الكورية، بسبب أعمال واشنطن العدائية، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وقال كيم إنه "إذا حاول عملاء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بعناد الدخول في مواجهة عسكرية مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، فإنّ خيار الحرب النووية سيتم اتخاذه من دون تردّد".

وتابع أنه "قد تندلع حرب في شبه الجزيرة الكورية في أي وقت بسبب التحرّكات المتهورة للأعداء لغزو جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية"، مشدداً على الحاجة إلى "مواصلة تسريع التطوير الجذري لقدرات الدفاع الوطني لحماية أمن البلاد وسلامها".

وفي 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أكّد رئيس كوريا الشمالية، أنّ "بيونغ يانغ لن تتردّد في الرد بضربة نووية على أي استفزاز للعدو مرتبط باستخدام الأسلحة النووية ضد البلاد".
رقم : 1107154
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصر الله يقوّض مكسب
السيد نصر الله يقوّض مكسب 'نتنياهو' الوحيد
رئيسي: يجب أن لا نغفل عن دور الشهيد سليماني في انتصارات المقاومة
رئيسي: يجب أن لا نغفل عن دور الشهيد سليماني في انتصارات المقاومة
5 كانون الثاني 2024
ماذا تعرف عن "الساينيم" وكيف عملت خليته الاعلامية في الحرب على غزة؟
ماذا تعرف عن "الساينيم" وكيف عملت خليته الاعلامية في الحرب على غزة؟
مايا شعيب
5 كانون الثاني 2024
اللواء وحيدي: اعتقال عناصر على صلة بالعملية الارهابية في كرمان
اللواء وحيدي: اعتقال عناصر على صلة بالعملية الارهابية في كرمان
5 كانون الثاني 2024
رئيسي: مشروع امريكا لتأسيس اسرائيل اخرى على يد داعش هُزم على يد الحاج سليماني
رئيسي: مشروع امريكا لتأسيس اسرائيل اخرى على يد داعش هُزم على يد الحاج سليماني
5 كانون الثاني 2024
السوداني: الاعتداء الشهيد المهندس وسليماني مثّل ضربة لكل الأعراف
السوداني: الاعتداء الشهيد المهندس وسليماني مثّل ضربة لكل الأعراف
5 كانون الثاني 2024
بدء مراسم تشييع جثامين شهداء الاعتداءات الارهابية في كرمان
بدء مراسم تشييع جثامين شهداء الاعتداءات الارهابية في كرمان
5 كانون الثاني 2024
اقامة مراسم احياء ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني في كردستان العراق
اقامة مراسم احياء ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني في كردستان العراق
5 كانون الثاني 2024
ايران أحيت ذكرى الشهيد القائد قاسم سليماني بحفل رسمي
ايران أحيت ذكرى الشهيد القائد قاسم سليماني بحفل رسمي
5 كانون الثاني 2024
حزب الله أحيا ذكرى استشهاد القائدين سليماني والمهندس
حزب الله أحيا ذكرى استشهاد القائدين سليماني والمهندس
5 كانون الثاني 2024
أقامة مراسم إحياء ذكرى استشهاد الفريق سليماني في كابول
أقامة مراسم إحياء ذكرى استشهاد الفريق سليماني في كابول
5 كانون الثاني 2024
قيادي بحرس الثورة: اعتداء كرمان الارهابي سببه يأس الاعداء
قيادي بحرس الثورة: اعتداء كرمان الارهابي سببه يأس الاعداء
5 كانون الثاني 2024
رئيس الجمهورية يزور مرقد الشهيد سليماني في كرمان
رئيس الجمهورية يزور مرقد الشهيد سليماني في كرمان
5 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
رئيسي: يجب أن لا نغفل عن دور الشهيد سليماني في انتصارات المقاومة
ماذا تعرف عن "الساينيم" وكيف عملت خليته الاعلامية في الحرب على غزة؟
ايران أحيت ذكرى الشهيد القائد قاسم سليماني بحفل رسمي
السيد نصر الله: الشيخ العاروري أمضى حياته بالجهاد وختمها بالشهادة