اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني بمحاور القتال في قطاع غزة

وفي هذا الصدد أكّدت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، تدميرها دبابةً إسرائيلية من نوع "ميركافا" باستخدام عبوّة "شواظ" غربي المغازي وسط قطاع غزّة، إضافةً إلى نجاح مقاوميها في تفجير عبوةٍ شديدة الانفجار في قوة إسرائيلية راجلة متمركزة داخل أحد المنازل، حيث أوقعوهم بين قتيلٍ وجريح، شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.



و استهدفت القسّام تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال في مخيم البريج، وسط القطاع، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل، وتمكّنوا من تفجير عبوةٍ مضادة للأفراد في قوّة إسرائيلية متحصنة داخل مبنى في منطقة المغراقة وسط القطاع أيضاً، ودك القوات المتحشدة في نفس المنطقة بقذائف "الهاون"، حسبما أكّد الإعلام العسكري لكتائب القسّام.



والى خان يونس، جنوبي قطاع غزّة، دمّر مجاهدو كتائب القسّام دبابة "ميركافا" إسرائيلية بقذيفتي "الياسين 105 " شمالي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، إضافةً إلى استهداف دبابتين من نفس النوع بقذائف "الياسين 105"، في منطقتي المحطة والكتيبة في المدينة.



ودكّت كتائب القسّام تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال في مدينة خان يونس باستخدام قذائف "الهاون".



أما في مدينة غزّة، استهدف مجاهدو كتائب القسّام تجمعاً لجنود الاحتلال بجوار إحدى الآليات الإسرائيلية المتوغلة في حي التفاح بقذيفة "RPG"، مؤكّدين إيقاعهم بين قتيلٍ وجريح، إضافةً إلى تدمير دبابةٍ باستخدام قذيفة "ياسين 105".



وفي عمليةٍ مشتركة، أعلنت عنها القسّام، تمكّن مجاهدون من الكتائب بالعمل مع إخوتهم في سرايا القدس، من استهداف تجمع] لقوات الاحتلال في حي التفاح بمدينة غزّة بقذائف "الهاون"، كما استهدفت الكتائب تجمعاً آخر للآليات والجنود بقذائف "الهاون" والصواريخ قصيرة المدى في نفس المنطقة.



من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنّها استهدفت آليتين عسكريتين إسرائيليتين بقذائف الـ "RPG" شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزّة.



وفي بيانٍ مقتضب، أكّدت السرايا أنّ مجاهديها خاضوا اشتباكاتٍ ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محور وسط مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزّة.



وتبنّت سرايا القدس قصف ميدنة عسقلان المحتلة ومستوطنات منطقة غلاف قطاع غزّة الشمالي برشقةٍ صاروخية مركزة، كما عرضت مشاهد من الرشقات الصاروخية التي دكّت بها المدن المحتلة ومستوطنات الاحتلال والمواقع العسكرية الصهيونية.



بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى، في بياناتٍ مقتضبة، عدّة عملياتٍ قام بها مقاتليها على عدّة محاور للقتال في القطاع، حيث استهدفوا آليةً عسكرية إسرائيلية بقذيفة "RPG" في محور التقدم شرقي مخيم البريج، في الوسط، إضافةً إلى خوض مقاتليها اشتباكاتٍ ضارية مع قوات الاحتلال في محور التقدم وسط مدينة خان يونس في الجنوب.



يُشار إلى أنّ حصيلة القتلى المعلَن عنهم من جنود "الجيش" الإسرائيلي ارتفعت إلى 175 منذ بدء التوغّل البري في قطاع غزّة، و509 منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية ملحمتها "طوفان الأقصى"، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.



