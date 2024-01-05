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الجمعة 5 كانون الثاني 2024 ساعة 12:22

رئيسي: مشروع امريكا لتأسيس اسرائيل اخرى على يد داعش هُزم على يد الحاج سليماني

رئيسي: مشروع امريكا لتأسيس اسرائيل اخرى على يد داعش هُزم على يد الحاج سليماني
وذكر رئيسي خلال كلمة له في مدينة كرمان "الامريكيون والصهاينة وحلفائهم يحقدون ويكرهون الحاج قاسم سليماني، وايران اليوم، ايران المقتدرة والقوية والحاج قاسم ساهم في ذلك  .. العدو يدرك ذلك وثقوا ان زمام المبادرة بيدنا وبيد المقاومة   ونحن من يحدد طبيعة الرد على العدو".

وقال رئيسي إن "الحاج قاسم سليماني كان نموذجاً لصاحب الأعمال الكبرى وهو عزز تيار المقاومة في المنطقة ووضع لها الخطط والبرامج، والمقاومة في فلسطين استطاعت أن تقف في وجه الاحتلال وتتصدى له".

وأضاف "يجب أن لا نغفل عن دور الحاج قاسم سليماني في الانتصارات التي تحققها اليوم المقاومة، وكان مخطط أميركا هو تشكيل "إسرائيل" أخرى في المنطقة ولكن المخطط فشل بفضل جهود الحاج قاسم سليماني".

وبين "إيران اليوم هي إيران المقتدرة والبطلة وأصبحت قوة كبرى بفضل توجيهات الإمام القائد وبجهود الحاج قاسم سليماني"، مشيراً إلى أن "العدو يلمس تضاعف قدرات إيران والمبادرة هي بيدنا وبيد قواتنا، ومسؤولياتنا ستكون مضاعفة تجاه دماء شهدائنا".

وتابع القول "العدو يدرك ذلك وثقوا ان زمام المبادرة بيدنا وبيد المقاومة الإسلامية في المنطقة ونحن من يحدد طبيعة الرد على العدو"، معتبراً "إن انتصار الحق وهزيمة الباطل وعد إلهي، ونهاية طوفان الأقصى ستكون نهاية النظام الصهيوني".

وأضاف "إيران اليوم هي إيران المقتدرة والبطلة وأصبحت قوة كبرى بفضل توجيهات المرشد علي خامنئي وبجهود الحاج قاسم سليماني".
رقم : 1107164
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