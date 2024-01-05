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الجمعة 5 كانون الثاني 2024 ساعة 13:12

اللواء وحيدي: اعتقال عناصر على صلة بالعملية الارهابية في كرمان

اللواء وحيدي: اعتقال عناصر على صلة بالعملية الارهابية في كرمان
وقال وحيدي في تصريح تابعته وكالة أنباء "بغداد اليوم"، إنه "تم اعتقال عناصر على صلة بالعملية الإرهابية في كرمان"، مضيفاً "عثرت قوات الأمن الإيرانية على أدلة جيدة حول منفذي التفجير الإرهابي في كرمان وتم اعتقال عدد من المشتبه به".

وأوضح أن "الأجهزة الأمنية والمخابرات وإنفاذ القانون وخبراء مسيطرون على الموضوع وينفذون مخططاتهم وفق الإجراء المرسوم"، مضيفا "سيتم بالتأكيد التعرف على جميع مرتكبي هذا الحادث الإرهابي والقبض عليهم".

وقال "أن المعلومات الكاملة حول هذا الموضوع مقدمة من جهاز المخابرات"، وأوضح وزير الداخلية: اليوم العمل تحت رقابة أجهزة المخابرات، وبقوة وسرعة التحرك في الوقت المناسب، تم القضاء على الحركات الإرهابية التي التي تدعمها الأنظمة الإرهابية أصبحت في قبضة قوة أجهزة المخابرات ويتم التعامل معها بسرعة.

وكان تنظيم داعش الإرهابي أعلن الليلة الماضية مسؤوليته عن الهجمات التي استهدفت حشداً من الإيرانيين اللذين كانوا يسيرون مشياً على الأقدام إلى قبر قائد فيلق القدس السابق الجنرال الشهيد قاسم سليماني بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاغتياله على أيدي القوات الأمريكية الإرهابية.

وأسفر الهجومان عن استشهاد قرابة 85 شخصاً بحسب ما أعلنت السلطات الرسمية اليوم الجمعة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 280 شخصاً.
 
رقم : 1107170
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