حزب لبناني يحمل 'اسرائيل' مسؤولية اعتداءات كرمان الارهابية

وشجبت جبهة العمل الاسلامي في لبنان بشدة الجريمة الإرهابية الدموية البشعة التي حصلت في محافظة كرمان جنوب شرق إيران قرب مرقد الفريق الشهيد قاسم سليماني و"حملت الموساد الإسرائيلي وادارة الشر الأميركية مسؤولية هذه الجريمة الشنيعة وإن حصلت بأدوات عميلة داخلية".



ورأت الجبهة في بيان أن "الشهيد سليماني أرعب الأعداء حياً وميتاً، وهم يخشونه تماماً كما في حياته لأنهم يعلمون أنه قائد ومنظر وحدة الساحات، وهو استطاع بجهاده الدؤوب وصبره الطويل وحكمته وحنكته السياسية وقدراته العسكرية غير المسبوقة أن يشكل منظومة موحدة ومتقدمة لمحور المقاومة في المنطقة ما أدى إلى هزيمة وكسر شوكة الأعداء الداخليين والخارجيين ودحر الإرهاب التكفيري واجتثاثه في العراق وسوريا ونصرة فلسطين بكل ما يملك من امكانات معروفة ومشهودة ومحمودة من قبل كل الشرفاء والأحرار في العالم".



وأشارت الى أن "هذه الجريمة، وجريمة اغتيال الشيخ الشهيد السعيد صالح العاروري تأتي في إطار العجز والفشل والهزائم التي يتلقاها العدو في غزة العز، وحتماً أن دماء الشهداء الزكية ستكون لعنة على الصهاينة وكل أعداء الله المجرمين".



وفي السياق استنكر تجمع العلماء المسلمين في لبنان إقدام "مخابرات العدو الصهيوني على ارتكاب تفجيرين قرب ضريح الشهيد الحاج قاسم سليماني" في ذكرى اغتياله، مما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى.



وجاء في بيان التجمع هذه الجريمة المروعة والمجزرة البشعة يجب أن يكون الرد عليها حاسما من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة، وهذا لن يكون إلا من خلال توجيه ضربة في عمق الكيان تستهدف رموزه.



كذلك استنكر إقدام الاحتلال الأمريكي على قصف مقر للحشد الشعبي، ما أدى إلى استشهاد القيادي في حركة النجباء طالب السعيدي (أبو تقوى السعيدي) من خلال مسيرة أمريكية، وهذا يضع على الطاولة من جديد الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية سحب جميع قواتها من داخل العراق تفعيلا لقرار البرلمان العراقي الذي لم ينفذ إلى الآن، وعلى الحكومة العراقية اتخاذ الإجراءات المناسبة لهذا الأمر، وعلى المقاومة العراقية تصعيد عملياتها حتى تحرير كامل التراب العراقي.