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الجمعة 5 كانون الثاني 2024 ساعة 15:41

خبير أمني يتحدث عن قوات الحشد الشعبي في العراق

خبير أمني يتحدث عن قوات الحشد الشعبي في العراق
وقال خلف في حديث لبرنامج "المداولة"، في قناة العهد العراقية: إن "الحشد الشعبي هو المؤسسة الوحيدة التي لا يتواجد الاميركان في غرف عملياتها، وهي القوة الوحيدة التي حصلت على الشرعية القانونية والدينية والشعبية".

واضاف أن "رئيس الوزراء الاسبق عادل عبد المهدي كان يحاور الاميركان بندية عالية"، مبينا أن "القوى الكردية والسنية ترفض امتلاك العراق منظومات دفاع جوي متطورة.

وتابع خلف ان"على المقاومة العراقية دراسة المواقع الاميركية الاكثر تأثيرا في تنفيذ الضربات"، لافتا الى ان “الطائرة الاميركية التي استهدفت الشهيد ابو تقوى السعيدي تم التحكم بها من قاعدة فيلادلفيا".

وشدد خلف على "الاسراع في تحويل قرار اخراج القوات الاجنبية الى قانون لإنهاء الامر”، مؤكدا ان “لدى العراق فرصة ذهبية للخروج من الهيمنة الاميركية".
رقم : 1107187
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