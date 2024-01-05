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الجمعة 5 كانون الثاني 2024 ساعة 15:55

موقف تيار الحكمة من استهداف امريكا للحشد الشعبي

موقف تيار الحكمة من استهداف امريكا للحشد الشعبي
ويوم امس الخميس، استشهد نائب قائد عمليات بغداد امر اللواء 12 في الحشد الشعبي (أبو تقوى السعيدي) ومرافقه بعدوان امريكي شرقي العاصمة بغداد.

وبحسب المصادر ان "طيرانا مسيرا أمريكيا استهدف مركبة لقيادات في الحشد الشعبي ضمن المربع الأمني لوزارة الداخلية"، موضحا ان "العدوان اسفر عن استشهاد امر اللواء 12 في الحشد الشعبي، أبو تقوى السعيدي ومرافقه".

وقال فدعم في حديث لبرنامج "المداولة"، الذي تبثه قناة "العهد"، إن "الحشد الشعبي قوة رسمية ولايمكن استهدافه بهذه الطريقة السافرة"، مؤكدا ان "على البرلمان تحويل قرار اخراج القوات الأجنبية الى قانون لإنهاء هذا التواجد".

وأضاف ان "بعض القوى السياسية تعتبر الوجود الاميركي ضمانة لها، الا ان هذا الوجود يضعف الدولة العراقية وهناك من يسعى الى ذلك"، لافتا الى ان "الانتهاكات الاميركية المتكررة للسيادة ستدفع الحكومة والكتل الى تغيير مواقفها من واشنطن".

وتابع فدعم ان "ضغوط سياسية منعت تشكيل قوة الدروع في الحشد الشعبي"، مؤكدا ان "العديد من الأطراف تحاول تعطيل التصنيع الحربي العراقي وعرقلة تسليح القوات الأمنية".

واشار الى ان "نقل أميركا والكيان الصهيوني الحرب الى خارج غزة يؤكد انتصار المقاومة هناك"، مؤكدا ان "على المقاومة العراقية إعطاء الفرصة الى الحكومة والبرلمان لإخراج القوات الأجنبية".
رقم : 1107194
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