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الجمعة 5 كانون الثاني 2024 ساعة 15:57

خطيب جمعة طهران: 'داعش' رمز لأمريكا والكيان الصهيوني

خطيب جمعة طهران:
وقال حجة الاسلام السيد "احمد خاتمي" في خطبته اليوم: اعترف الأميركيون في مناظرات الانتخابات الرئاسية الأميركية بأنهم هم من صنعوا داعش؛ وعندما أصيبت عناصر داعش في الحرب، تم نقلهم إلى المستشفيات الإسرائيلية، ومن هذا المنطلق فإن داعش هي صناعة أمريكية وإسرائيلية في نفس الوقت؛ ورمز لأمريكا والكيان الصهيوني.

وهنأ وعزى باستشهاد السید رضي موسوي وصالح العاروري في لبنان وبعض مسؤولي الحشد الشعبي في العراق وشهداء كرمان جراء التفجيرين الارهابيين اللذين شهدتهما مدينة كرمان جنوب شرق ايران يوم الاربعاء.

وأضاف: أبارك لأسرة شهداء كرمان لأن نور الشهادة أشرق في عائلتكم ولا يمس هذا النور إلا عوائل الشهداء، وأقول لهم إن هؤلاء الشهداء هم اللوحة الخالدة لأسرتکم وإيران.

وقال: لا استطيع التعبير عما في قلبي من حزن عندما أرى على شاشة التلفزيون أن 9 أشخاص من عائلة واحدة استشهدوا وارتقی في هذه الحادثة الإرهابیة، العديد من الأطفال والمراهقين والنساء. وإن قلوب الشعب الإيراني تتألم من هذا الحزن، وأسأل الله المغفرة للشهداء والصحة للمصابين في هذا الحادث.

وقال إنكم شهدتم ما قام به الإرهاب والإرهابیون مراراً وتكراراً منذ انتصار الثورة، من 17 ألف شهيد اغتالهم زمرة خلق الإرهابیة إلى استشهاد 72 من خدام الشعب في حزب الجمهورية الإسلامية. واستشهاد اثنين من رجال الدولة الشهيدين رجائي وباهنر والعديد من الشهداء الآخرين.

وقال: نرى عنصر الرذالة والوحشية في اغتيال أهالي كرمان. وداعش يتحمل مسؤولية الإرهاب، لكن من هو داعش؟ تنظیم صنعته أمريكا.

وفيما يتعلق بانتخابات مجلس الشوری الإسلامي، قال : الانتخابات عزة وطنية وداعمة للأمن القومي؛ الانتخابات رمز لحرية الشعب واختيار مصيره؛ إذا لم تكن هناك انتخابات، فستكون هناك إما دكتاتورية أو فوضى؛ حضور الشعب إلى صناديق الاقتراع مبايعة للإمام والشهداء.
رقم : 1107196
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