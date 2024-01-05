مسؤول أمريكي كبير يقدم استقالته

وقال المستشار بوزارة التعليم الأمريكية، طارق حبش، في خطاب الاستقالة الذي نشرته شبكة "إن بي سي نيوز": "لا استطيع مواصلة التزام الصمت بينما تغض هذه الإدارة الطرف عن الفظائع التي ترتكب ضد الفلسطينيين الأبرياء خلال حملة الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني بحسب وصف خبراء بارزين في مجال حقوق الإنسان.. ولهذا يتعين علي أن استقيل".



وأضاف حبش أن “الولايات المتحدة فشلت في إقناع الكيان المحتل بالتوقف عن استخدام أساليب العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين”.



وتأتي استقالة حبش بعد أكثر من شهرين من استقالة مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، احتجاجا على قرار الرئيس جو بايدن تزويد الكيان المحتل بالأسلحة، في ظل الانتهاكات التي يرتكبها الجيش الصهيوني في قطاع غزة.

