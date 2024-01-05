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الجمعة 5 كانون الثاني 2024 ساعة 16:44

العراق يتخذ أول خطوة رسمية بشأن الوجود الأمريكي في البلاد

العراق يتخذ أول خطوة رسمية بشأن الوجود الأمريكي في البلاد
واعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي عن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب القوات الامريكية والتحالف من العراق.

وقال السوداني اليوم الجمعة إنه "ليس من حق أي جهة التجاوز على سيادة العراق".

وكانت اميركا قد اعترفت باستهدافها امر اللواء 12 بالحشد الشعبي (أبو تقوى) واحد مرافقيه في العاصمة بغداد قرب وزارة الداخلية العراقية امس الخميس، مايعد انتهاكا للسيادة العراقية، حيث واجه هذا الامر جملة من الانتقادات وبيانات الشجب والاستنكار من الحكومة الاتحادية ومعظم اطراف العملية السياسية، وسط مطالبات بانهاء أي وجود أميركي على ارض العراق.

إذ قال الناطق باسم القوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، في وصف نادر، إن الهجوم اعتداء مماثل للأعمال الإرهابية، محملا واشنطن مسؤولية الضربة.

وتنشر واشنطن 2500 عسكري في العراق ونحو 900 في سوريا في إطار ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة "داعش" الذي أعلن عن تشكيله عام 2014.
رقم : 1107203
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