الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 5 كانون الثاني 2024 ساعة 16:46

الرئيس رئيسي يعتذر لأهالي محافظة زنجان.. لهذا السبب

الرئيس رئيسي يعتذر لأهالي محافظة زنجان.. لهذا السبب
وفي تصريح متلفز في ختام زيارته الى محافظة كرمان (جنوب شرق) اليوم الجمعة، أكد رئيس الجمهورية انه يعتذر الى اهالي مدينة زنجان الايرانية لانه كان من المقرر ان يزورها اليوم لكنه زار كرمان بسبب وقوع الحادث الامني فيها كما ألغى زيارته الى تركيا ايضا لانه شعر باولوية موضوع الاعتداء الارهابي في كرمان.

واضاف رئيس الجمهورية ان اجتماع مجلس الامن القومي الايراني انعقد في طهران وناقش أبعاد وجوانب هذه القضية، وتم الاستماع خلاله الى تقارير المعنيين واجريت بعض المتابعات وبعضها قيد الاجراء، ونحن مصرون على المتابعة الحثيثة من جانب اجهزتنا الامنية لهذه القضية.

واوضح آية الله رئيسي ان مجيئه الى كرمان كان من اجل مواساة اهالي الشهداء والجرحى والمتابعة الميدانية للقضية والاستماع للمسؤولين الامنيين والمعنيين والذي كان ضروريا، كما انه عقد اجتماعا صباح اليوم في كرمان مع المسؤولين.

واضاف رئيسي: ان هذه القضية هي بحاجة الى المزيد من التدقيق الذي سيدرج على جدول الاعمال.
رقم : 1107204
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصر الله يقوّض مكسب
السيد نصر الله يقوّض مكسب 'نتنياهو' الوحيد
رئيسي: يجب أن لا نغفل عن دور الشهيد سليماني في انتصارات المقاومة
رئيسي: يجب أن لا نغفل عن دور الشهيد سليماني في انتصارات المقاومة
5 كانون الثاني 2024
ماذا تعرف عن "الساينيم" وكيف عملت خليته الاعلامية في الحرب على غزة؟
ماذا تعرف عن "الساينيم" وكيف عملت خليته الاعلامية في الحرب على غزة؟
مايا شعيب
5 كانون الثاني 2024
اللواء وحيدي: اعتقال عناصر على صلة بالعملية الارهابية في كرمان
اللواء وحيدي: اعتقال عناصر على صلة بالعملية الارهابية في كرمان
5 كانون الثاني 2024
رئيسي: مشروع امريكا لتأسيس اسرائيل اخرى على يد داعش هُزم على يد الحاج سليماني
رئيسي: مشروع امريكا لتأسيس اسرائيل اخرى على يد داعش هُزم على يد الحاج سليماني
5 كانون الثاني 2024
السوداني: الاعتداء الشهيد المهندس وسليماني مثّل ضربة لكل الأعراف
السوداني: الاعتداء الشهيد المهندس وسليماني مثّل ضربة لكل الأعراف
5 كانون الثاني 2024
بدء مراسم تشييع جثامين شهداء الاعتداءات الارهابية في كرمان
بدء مراسم تشييع جثامين شهداء الاعتداءات الارهابية في كرمان
5 كانون الثاني 2024
اقامة مراسم احياء ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني في كردستان العراق
اقامة مراسم احياء ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني في كردستان العراق
5 كانون الثاني 2024
ايران أحيت ذكرى الشهيد القائد قاسم سليماني بحفل رسمي
ايران أحيت ذكرى الشهيد القائد قاسم سليماني بحفل رسمي
5 كانون الثاني 2024
حزب الله أحيا ذكرى استشهاد القائدين سليماني والمهندس
حزب الله أحيا ذكرى استشهاد القائدين سليماني والمهندس
5 كانون الثاني 2024
أقامة مراسم إحياء ذكرى استشهاد الفريق سليماني في كابول
أقامة مراسم إحياء ذكرى استشهاد الفريق سليماني في كابول
5 كانون الثاني 2024
قيادي بحرس الثورة: اعتداء كرمان الارهابي سببه يأس الاعداء
قيادي بحرس الثورة: اعتداء كرمان الارهابي سببه يأس الاعداء
5 كانون الثاني 2024
رئيس الجمهورية يزور مرقد الشهيد سليماني في كرمان
رئيس الجمهورية يزور مرقد الشهيد سليماني في كرمان
5 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
رئيسي: يجب أن لا نغفل عن دور الشهيد سليماني في انتصارات المقاومة
ماذا تعرف عن "الساينيم" وكيف عملت خليته الاعلامية في الحرب على غزة؟
ايران أحيت ذكرى الشهيد القائد قاسم سليماني بحفل رسمي
السيد نصر الله: الشيخ العاروري أمضى حياته بالجهاد وختمها بالشهادة