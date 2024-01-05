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الجمعة 5 كانون الثاني 2024 ساعة 18:31

صنعاء تعلق على قرار شركة 'ميرسك' تحويل مسار سفنها حول افريقيا

صنعاء تعلق على قرار شركة
واكدت صنعاء ان مخاطر عسكرة واشنطن ولندن للبحر الاحمر تزداد.

واوضح نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اليمنية ان شركة ميرسك قررت تحويل كل سفنها نحو الرجاء الصالح بسبب "ارتفاع المخاطر الأمنية في البحر الأحمر" حسب وصف الشركة.

واضاف في تغريدة له على منصة "ايكس" : ان المخاطر في البحر الاحمر تقتصر فقط على السفن الإسرائيلية او المتجهة إلى فلسطين المحتلة مستدركا انه بعد التهديدات الأمريكية البريطانية لليمن فان المخاطر تزداد لتهدد حركة التجارة العالمية برمتها.

وكانت شركة "ميرسك" الدنماركية العملاقة للشحن، قد اعلنت اليوم، أن سفنها التي كان من المقرر أن تعبر البحر الأحمر، ستحوّل مسارها نحو رأس الرجاء الصالح في أفريقيا، في ظل العمليات العسكرية لقوات صنعاء ضد السفن المتجهة إلى موانئ كيان الاحتلال.

وقالت الشركة في بيان إن "كل سفن ميرسك التي كان من المقرر أن تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، سيتمّ تحويل مسارها الى الجنوب حول رأس الرجاء الصالح في المستقبل القريب"، مشيرةً إلى أن "كل المعلومات المتوافرة تؤكد أن الخطر الأمني (في البحر الأحمر) يبقى عند مستوى مرتفع بشكل ملحوظ".
رقم : 1107220
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