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الجمعة 5 كانون الثاني 2024 ساعة 18:39

'القسام' تفجر حقل ألغام وتستهدف دبابة 'ميركافا' بخانيونس

وقالت "القسام" في تصريح مقتضب الجمعة: "تمكن مجاهدو القسام من تفجير حقل ألغام مكون من ثلاث عبوات مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة مكونة سبعة جنود وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة خزاعة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت أن مجاهديها استهدفوا "جرافة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في بلدة خزاعة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

كما "دكت تجمعاً لآليات الاحتلال غرب مخيم المغازي وسط قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

ولليوم الحادي والتسعين على التوالي يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود، ما أدى إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وارتقاء 22 ألفا و 600 شهيدا، إضافة إلى إصابة 57 ألفا و 910 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.
رقم : 1107223
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