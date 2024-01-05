عبداللهيان يؤكد ضرورة وجدية المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب

وادان وزير خارجية سريلانكا علي صبري أدان بشدة الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة كرمان وذلك في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان.



وأعرب وزير خارجية سريلانكا عن تعاطف وحزن سريلانكا حكومة وشعباً مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعباً عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الأربعاء في مدينة كرمان.



وأشار وزير خارجية سريلانكا إلى البيان الصادر عن رئيس هذا البلد في الإدانة الشديدة لهذا الحادث الإرهابي وأضاف؛ نحن نقف إلى جانب الحكومة والشعب الإيراني.



وأعرب أمير عبداللهيان، في هذه المباحثات الهاتفية عن شكره للتعاطف الذي أبداه رئيس ووزير خارجية سريلانكا.



وأكد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة وجدية المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب.



كما عرض وزير الخارجية الإيراني تفاصيل حول كيفية حدوث هذه الجريمة الإرهابية، وأضاف؛ وتقوم قواتنا الأمنية بالتحقيق في التفاصيل واستكمال المعلومات عن المخططين والمنفذين.