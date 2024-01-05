خطاب نصر الله اليوم تصويب على رأس الأفعى

بعدها توجه السيد للحديث عن الجبهة الجنوبية المشتعلة التي أخذت من كلامه الحيّز الوافر بالتفاصيل والأرقام حول العمليات العسكرية التي تقوم بها المقا ومة في الجنوب منذ بدء طوفان الأقصى وتصديها الباسل لاعتداءات العدو الاسرائيلي وردعه عن العدوان على لبنان وانتهاك سيادته، وأشار السيد إلى التزام المقا ومة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وفصائله المقا ومة في حرب غزة توازيًا مع حفظ أمن وسيادة لبنان بما يتوافق مع المصلحة الوطنية، وأثنى كعادته على دماء الشه داء الذين ارتقوا في الجنوب دفاعًا عن وطنهم وأهلهم وأرضهم ووجه التحية لعوائلهم الصابرة التي تثبت عند كل نزال تشبثًا بنهج المقا ومة في سبيل العزة والكرامة.



وللوقوف على كلام سماحته كان للمستشار في القانون الدولي الدكتور هادي دلول من إيران تصريحًا لوكالتنا، أشار فيه إلى أن المحور الأساسي في خطاب اليوم تركز حول توازن المعركة مع العدو من حيث الضربات الموجهة وأسلوب الردّ، وقد توجه السيد هنا بفكرٍ سياسيّ عسكريٍ لجمهور الم قاومة حينًا وللعدو المتربص حينًا آخر، وذلك ليصوب الخطاب إلى "قوة" العدو التي مكنته من الصمود لخمسة وسبعين عامًا ألا وهي قدرته في السيطرة على القرار في مجلس الأمن ووقوف الأمم المتحدة إلى جانبه بصفة دبلوماسية وصياغة قوانين جائرة في الأمم المتحدة تخدم العدو الصهيوني، هذه الحرب الأَجدى، تكسير هذه القوام يبدأ في رأس الأفعى "واشنطن" واستبعادها من هذه الحرب يعد انتصارًا لمحور الم قاومة في المنطقة، وهو ما لم نعتاد عليه في مشاهد حرب الأخيرة في أفغانستان والعراق ولا بسوريا حيث كانت تتواجد على الأرض بجنودها وعتادهم، على عكس تدخلها في هذه الحرب اليوم حيث يقتصر دورها في دعم الكيان الاسرائيلي المحتل بالمساعدات العسكرية من سلاحٍ وذخائر دون حضور ميداني أو تواجد لممثلين عنها على أرض المعركة يجعلها تتبنى العمليات العسكرية بشكل مباشر.



إنّ عدم وجود الولايات المتحدة الاميركية اليوم أمام حليفها الكيان الاسرائيلي يعني أن أميركا انكفأت، وبالتالي فهذا يعني أن دولة الاحتلال انكفأت أيضًا، ويرى الدكتور هادي أن السيد في خطابه قد أشار إلى تحول جديد في مسار الردّ لمحور الم قاومة وخاصة حزب ال له في لبنان، من حيث احتفاظه بحق الردّ على خلاف ما اعتاد عليه سابقًا بالردّ على الاعتداءات خلال فترة مُتوقعة، ذلك لأن هذه الحرب مفتوحة والميادين متعددة، وبذلك فإن الأهداف متنوعة.



أما على صعيد المنطقة العربية فإن الأوضاع المستجدة فيها تزيد من مأزق العدو فأوروبا منهكة ومنهمكة بحرب أوكرانيا وتداعياتها، وبوتين هدد أميركا من أن دخولها الحرب في المنطقة سيواجه بتدخّل روسي عسكري، فالنتيجة إذن هي شلل للدور الأوروبي، وتعطيل لنظيره الأمريكي وبالتالي فالكيان الاسرائيلي منفرد في ساحة الحرب في وقت تستنفر فيه حركات المقا ومة في مختلف دول المنطقة قواها وتستهدف القوات الصهيو- أميركية فيها.



