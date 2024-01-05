الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 5 كانون الثاني 2024 ساعة 21:48

حركة النجباء تهدد بإنتقام حاسم ثأرا لعملية القصف الأمريكي

حركة النجباء تهدد بإنتقام حاسم ثأرا لعملية القصف الأمريكي
وأفاد الموقع الإعلامي لمکتب حرکة النجباء في الجمهوریة الإسلامیة الإيرانية،بأن "الحركة في اول رد لها علی اغتیال المعاون العسکري للحرکة، استهدفت أربع قواعد تابعة للإحتلال الأمریکي في العراق وسوریا وهي کما یلي:

١. قاعدة الرکبان في سوریا

٢. القاعدة العسکریة المجاورة لحقل "عمر" في سوریا

٣. قاعدة "التنف" في المثلث الحدودي بین العراق وسوریا والاردن

٤. قاعدة "الحریر" في منطقة کردستان العراق

وقد کشفت مصادر اخبارية مطلعة منها "رویترز وسبوتنیك وقناة العربیة" عن وجود قتلی واصابات نتیجة لهذه الهجمات.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلنت قيادة عمليات حزام بغداد للحشد الشعبي في بيان، عن استشهاد قيادي في الحشد بقصف جوي لمقر للحشد الشعبي شرقي العاصمة بغداد.

وذكر بيان لعمليات حزام بغداد: "تزف قيادة عمليات حزام بغداد للحشد الشعبي الشهيد القائد المجاهد الحاج ابو تقوى السعيدي نائب قائد عمليات حزام بغداد الذي ارتقى شهيدا".

وأضاف البيان ان السعيدي استشهد "إثر عدوان أمريكي غاشم".
 
رقم : 1107277
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
خطاب نصر الله اليوم تصويب على رأس الأفعى
خطاب نصر الله اليوم تصويب على رأس الأفعى
اعتقال 9 إرهابيين على صلة بهجمات كرمان
اعتقال 9 إرهابيين على صلة بهجمات كرمان
5 كانون الثاني 2024
السيد نصر الله يقوّض مكسب
السيد نصر الله يقوّض مكسب 'نتنياهو' الوحيد
5 كانون الثاني 2024
رئيسي: يجب أن لا نغفل عن دور الشهيد سليماني في انتصارات المقاومة
رئيسي: يجب أن لا نغفل عن دور الشهيد سليماني في انتصارات المقاومة
5 كانون الثاني 2024
ماذا تعرف عن "الساينيم" وكيف عملت خليته الاعلامية في الحرب على غزة؟
ماذا تعرف عن "الساينيم" وكيف عملت خليته الاعلامية في الحرب على غزة؟
مايا شعيب
5 كانون الثاني 2024
اللواء وحيدي: اعتقال عناصر على صلة بالعملية الارهابية في كرمان
اللواء وحيدي: اعتقال عناصر على صلة بالعملية الارهابية في كرمان
5 كانون الثاني 2024
رئيسي: مشروع امريكا لتأسيس اسرائيل اخرى على يد داعش هُزم على يد الحاج سليماني
رئيسي: مشروع امريكا لتأسيس اسرائيل اخرى على يد داعش هُزم على يد الحاج سليماني
5 كانون الثاني 2024
السوداني: الاعتداء الشهيد المهندس وسليماني مثّل ضربة لكل الأعراف
السوداني: الاعتداء الشهيد المهندس وسليماني مثّل ضربة لكل الأعراف
5 كانون الثاني 2024
بدء مراسم تشييع جثامين شهداء الاعتداءات الارهابية في كرمان
بدء مراسم تشييع جثامين شهداء الاعتداءات الارهابية في كرمان
5 كانون الثاني 2024
اقامة مراسم احياء ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني في كردستان العراق
اقامة مراسم احياء ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني في كردستان العراق
5 كانون الثاني 2024
ايران أحيت ذكرى الشهيد القائد قاسم سليماني بحفل رسمي
ايران أحيت ذكرى الشهيد القائد قاسم سليماني بحفل رسمي
5 كانون الثاني 2024
حزب الله أحيا ذكرى استشهاد القائدين سليماني والمهندس
حزب الله أحيا ذكرى استشهاد القائدين سليماني والمهندس
5 كانون الثاني 2024
أقامة مراسم إحياء ذكرى استشهاد الفريق سليماني في كابول
أقامة مراسم إحياء ذكرى استشهاد الفريق سليماني في كابول
5 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خطاب نصر الله اليوم تصويب على رأس الأفعى
رئيسي: يجب أن لا نغفل عن دور الشهيد سليماني في انتصارات المقاومة
ماذا تعرف عن "الساينيم" وكيف عملت خليته الاعلامية في الحرب على غزة؟
ايران أحيت ذكرى الشهيد القائد قاسم سليماني بحفل رسمي