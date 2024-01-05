ایران تطالب أعضاء الأمم المتحدة بتحمل مسؤولاتهم في مكافحة الإرهاب

ونشرت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جنيف مذكرة موجهة إلى جميع الممثلیات لدى الأمم المتحدة بجنيف بشأن التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مدينة كرمان يوم الأربعاء.



وجاء في نص هذه الرسالة:

إن هذا الهجوم الإرهابي المشين وقع في صف من الأبرياء، بينهم نساء وأطفال، كانوا يحيون الذكرى الرابعة لاستشهاد بطل إيران في مكافحة الإرهاب اللواء قاسم سليماني.



واليوم، تم إعلان حداد وطني في إيران تكريما لذكرى الرجال والنساء والأطفال الأبرياء الذين سقطوا ضحايا ذلك الهجوم الإرهابي المشين. ونحن ندين بشدة هذا العمل الإرهابي الجبان وأي عمل إرهابي، أينما ارتكب وأيا كان مرتكبه. ويجب محاكمة مرتكبي ومنظمي الأعمال الإرهابية.



کما جاء في الرسالة : حاليًا، تجري تحقيقات شاملة لتحديد هوية واعتقال منظمي هذه الجريمة المروعة التي تم تصميمها مسبقا وفي الوقت نفسه، تلتزم الجمهورية الإسلامية الایرانیة باستخدام جميع الآليات المتاحة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذا العمل الإرهابي الشنيع والمتواطئين معهم فيه.



واعلنت ممثلية ايران في هذه المذكرة إن إيران عازمة أكثر من أي وقت مضى على الوقوف في وجه التطرف والإرهاب العنيف من خلال مضاعفة جهودها لحماية حدودها وحماية مواطنيها من آفة الإرهاب. وتطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تتحمل جميع الدول الأعضاء مسؤوليتها في مكافحة الإرهاب، وفي هذا الاطار تتوقع أن تدين جميع الدول هذا العمل الإرهابي الشنيع.



يذكر أن تفجيرين ارهابيين استهدفا بعد ظهر الاربعاء الماضي المشاركين في مراسم احياء الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد القائد قاسم سليماني في الطريق الى روضة الشهداء في مدينة كرمان ما ادى الى استشهاد 89 شخصا واصابة 284 اخرين، مازال 180 منهم يتلقون العلاج في المستشفيات.