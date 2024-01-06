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السبت 6 كانون الثاني 2024 ساعة 09:37

بايدن: ترامب يهدد مفهوم الديمقراطية الأمريكية

بايدن: ترامب يهدد مفهوم الديمقراطية الأمريكية
ووصف بايدن الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بأنها تتمحور حول "ما إذا كانت الديمقراطية لا تزال قضية مقدسة في الولايات المتحدة".

وأضاف بايدن أن حملة ترامب "تدور كلها حوله، وليس حول أمريكا"، مستخدمًا أول حدث انتخابي له هذا العام لتحذير الناخبين من إعادة انتخاب ترامب إلى البيت الأبيض.

واتهم بايدن الرئيس السابق بـ"رفض إدانة العنف السياسي"، مشيرًا إلى أن قضايا "الدفاع والحماية والحفاظ على الديمقراطية، ستظل المحور الأساسي لرئاستي".

تأتي تصريحات بايدن قبل يوم واحد من الذكرى الثالثة لهجوم 6 يناير/كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول، حيث حاول أنصار ترامب منع التصديق على انتخابات 2020. واستخدم بايدن هذه المناسبة للتأكيد على أن أسلوب ترامب يتعارض مع القيم الأمريكية الأساسية.

وفي ختام خطابه، قدم بايدن تحذيرات بشأن التهديد الذي يمثله ترمب على الديمقراطية الأمريكية، وهو رسالة تشكل جزءًا من حملته الرامية لإعادة انتخابه.
رقم : 1107354
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