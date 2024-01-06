الصفحة الرئيسية
0
السبت 6 كانون الثاني 2024 ساعة 10:46

اللواء سلامي: العديد من نقاط ضعف العدو لا يمكن ترميمها

اللواء سلامي: العديد من نقاط ضعف العدو لا يمكن ترميمها
وقال اللواء سلامي خلال مراسم ضم طراد "أبو مهدي المهندس" وزوارق سريعة وقاذفات صواريخ لبحرية الحرس الثوري في بندر عباس، نحن أمام معركة شاملة مع العدو، وقد حاول العدو تحويل حياة الشعب الإيراني بأكملها إلى ساحة معركة، بدءا من الهجوم الاقتصادي وصولا إلى الهجوم الناعم على الساحة الثقافية، فضلاً عن حرب الاستخبارات والإرهاب وغيرها، ورافق ذلك محاولة فاشلة من قبل العدو لعزل إيران سياسياً.

وقال القائد العام للحرس الثوري: في ظل توجيهات قائد الثورة وصمود الشعب الإيراني في تحييد المؤامرات، واجه العدو الهزيمة حتى الآن وكل هذه الهزائم حقيقية.

وأضاف: يجب أن تكون البحرية قادرة على الوصول إلى العدو أينما كان وأن تكون قادرة على مواجهة العدو في الأماكن البعيدة.

وتابع: إن الكثير من نقاط ضعف العدو لا يمكن ترميمها، بما في ذلك الحجم الكبير وبطء الحركة. البحرية أمامها معركة كاملة في البحر ويمكن رؤية الاستقلال القتالي في البحرية على كل المستويات.

وقال سلامي إنه لا يمكننا القتال بشكل غير كامل، وأضاف: إن تأثيرنا الاستراتيجي على تطوير القوة هو أنه بقدر ما لدينا من مصالح وطنية، يجب أن تكون قوتنا الدفاعية قادرة على الدفاع عن مصالحنا الحيوية.

وأضاف: علينا تأمين خطوطنا الملاحية، لذا تزويد البحرية من حيث مدى الصواريخ والسفن وكذلك قوة الابحار لمسافات طويلة واستمرار المعركة أمر مهم بالنسبة لنا.

وأكد القائد العام للحرس الثوري أن الوقوف في نصف القطر القريب وشبه البعيد مضر للعدو وعليه الابتعاد عن هذه المنطقة. عدونا يفهم منطق القوة جيداً. لدينا الإرادة والقوة والاستراتيجية، وقد رأى العدو جزءاً من قوتنا في الدفاع عن مصالحنا.
رقم : 1107378
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
جريمة كرمان.. تعددت الأسماء والقاتل واحد
جريمة كرمان.. تعددت الأسماء والقاتل واحد
ارتفاع عدد شهداء الجريمة الارهابية في كرمان الى 91 شهيدا
ارتفاع عدد شهداء الجريمة الارهابية في كرمان الى 91 شهيدا
6 كانون الثاني 2024
الذكرى الرابعة لتجديد العهد مع قادة النصر
الذكرى الرابعة لتجديد العهد مع قادة النصر
6 كانون الثاني 2024
التحالف البحري الأمريكي يصطدم بحاجز مدمرة "ألبرز" الإيرانية
التحالف البحري الأمريكي يصطدم بحاجز مدمرة "ألبرز" الإيرانية
6 كانون الثاني 2024
تقاعس حكومات العرب تجاه فلسطين.. مواقف لا تتعدى الكلام
تقاعس حكومات العرب تجاه فلسطين.. مواقف لا تتعدى الكلام
6 كانون الثاني 2024
خطاب نصر الله اليوم تصويب على رأس الأفعى
خطاب نصر الله اليوم تصويب على رأس الأفعى
مايا عدنان شعيب
5 كانون الثاني 2024
اعتقال 9 إرهابيين على صلة بهجمات كرمان
اعتقال 9 إرهابيين على صلة بهجمات كرمان
5 كانون الثاني 2024
السيد نصر الله يقوّض مكسب
السيد نصر الله يقوّض مكسب 'نتنياهو' الوحيد
5 كانون الثاني 2024
رئيسي: يجب أن لا نغفل عن دور الشهيد سليماني في انتصارات المقاومة
رئيسي: يجب أن لا نغفل عن دور الشهيد سليماني في انتصارات المقاومة
5 كانون الثاني 2024
ماذا تعرف عن "الساينيم" وكيف عملت خليته الاعلامية في الحرب على غزة؟
ماذا تعرف عن "الساينيم" وكيف عملت خليته الاعلامية في الحرب على غزة؟
مايا شعيب
5 كانون الثاني 2024
اللواء وحيدي: اعتقال عناصر على صلة بالعملية الارهابية في كرمان
اللواء وحيدي: اعتقال عناصر على صلة بالعملية الارهابية في كرمان
5 كانون الثاني 2024
رئيسي: مشروع امريكا لتأسيس اسرائيل اخرى على يد داعش هُزم على يد الحاج سليماني
رئيسي: مشروع امريكا لتأسيس اسرائيل اخرى على يد داعش هُزم على يد الحاج سليماني
5 كانون الثاني 2024
السوداني: الاعتداء الشهيد المهندس وسليماني مثّل ضربة لكل الأعراف
السوداني: الاعتداء الشهيد المهندس وسليماني مثّل ضربة لكل الأعراف
5 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
جريمة كرمان.. تعددت الأسماء والقاتل واحد
الذكرى الرابعة لتجديد العهد مع قادة النصر
التحالف البحري الأمريكي يصطدم بحاجز مدمرة "ألبرز" الإيرانية
تقاعس حكومات العرب تجاه فلسطين.. مواقف لا تتعدى الكلام