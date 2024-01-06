منظمة الفضاء الايرانية سترسل عدة أقمار صناعية في غضون 3 أشهر

وقال سالارية في مقابلة مع وكالة انباء "فارس" ان قطاع الفضاء الايراني شهد نشاطا جيدا خلال العام المنصرم حيث تقدمت المشاريع بصورة متسارعة، وتضاعفت الجهود لاتمام المشاريع وتمت ازاحة الستار عن القمرين الصناعيين طلوع 3 وناهيد 2.



وتابع سالارية ان المشاريع الجديدة للمنظمة هي مشروع بارس 2 وبارس 3 وناهيد 3 وهي مشاريع هامة ستزيد القدرات الايرانية في مجال الفضاء والمسح و الاتصالات.



واوضح بأن تصميم القمرين الصناعيين بارس 2 و بارس 3 يقترب من المراحل النهائية ، وان القمر بارس 2 يتمتع بقدرة وضوح الصورة بمقدار 8 امتار و4 امتار الملونة وغير الملونة ، والقمر بارس 3 ايضا يتمتع بقدرة وضوح الصورة بمقدار 5 امتار و كذلك 2 متر الملونة وغير الملونة .



ونوه بأن القمر الصناعي ناهيد 3 هو من الاقمار الصناعية المخصصة للاتصالات ، والتي تعمل على الارتفاع المنخفض ، وهو نسخة مطورة عن القمر الصناعي ناهيد 2 وسيكون ممهدا لتثبيت الاقمار الصناعية المخصصة للاتصالات في العلو المنخفض.



وعن الاقمار الصناعية المخصصة للمسح قال سالارية ان العام الحالي شهد بدء تصميم القمر الصناعي الراداري (SAR) والذي بدأت دراسته الجدوائية خلال الاعوام الماضية ، وخلال العام الحالي وصل الى مرحلة التصميم.



وفيما يخص البنى التحتية قال بأن المنظمة اقتربت من ايجاد البنى التحتية للجمع بين الفحص والاختبار لفئة الاقمار الصناعية البالغ وزنها 500 و1000 كيلو غرام، وقد بدأت عمليات انشاء المختبر الخاص لهذا الغرض.