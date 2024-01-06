أول رد عسكري لحزب الله على جريمة اغتيال الشهيد العاروري

وأعلن حزب الله: أطلقنا 62 صاروخا على قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في رد أولي على جريمة اغتيال الشهيد صالح العاروري وإخوانه.



وقالت المقاومة الاسلامية: قاعدة “ميرون” تقع على قمة جبل الجرمق وهي أعلى قمة جبل في فلسطين المحتلة.



وأضافت: قاعدة ميرون هي مركز الإدارة والمراقبة والتحكم الجوي الوحيد في شمال الكيان ولا بديلاً رئيسياً عنها.



كما دوت صفارات الإنذار في عدد كبير من المستوطنات في الجليل الأعلى والجليل الغربي.



وقالت المصادر اللبنانية إن الإحتلال رفع منطاداً تجسسياً قبالة بلدة رميش في جنوب لبنان.



كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية أطراف بلدة يارون.