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السبت 6 كانون الثاني 2024 ساعة 12:43

"داعش" الارهابي يحذر حماس من التعاون مع "الشيعة"!

"داعش" الارهابي يحذر حماس من التعاون مع "الشيعة"!
وأعلن تنظيم "داعش" الارهابي مسؤوليته عن التفجيرين الارهابيين اللذين شهدهما جنوب شرق إيران في كرمان تزامنا مع إحياء ذكرى استشهاد الشهيد الحاج قاسم سليماني.

وبحسب بيان صادر عن هذه الجماعة الإرهابية، فإن التفجيرات نفذها انتحاريان وهما "عمر الله الموحد" و"سيف الله المجاهد" وانهم فجرا حزامهما الناسفين بين المدنيين.

وبلغ عدد ضحايا الاعتداء الإرهابي 94 شهيداً ونحو 284 جريحا حالة بعضهم حرجة.

هذا وقال مرصد الأزهر في مقال له أنه بنظرة بسيطة على الأحداث العالمية الراهنة، ومقارنتها بالأنشطة الإرهابية حول العالم، يثبت التشابه الكبير فى العمليات الصهيونية ضد غزة وتنظيم داعش الإرهابي، بل إن الاحتلال أضاف عليها مزيجًا من الفاشية والنازية وأنتج مولودًا أقبح من كل التنظيمات الإرهابية مجتمعة على اختلاف مسمياتها وأيدولوجياتها.

وارتكبت جماعة داعش الارهابية العديد من الجرائم الشنيعة في الدول العربية والاسلامية بدعم الكيان الاسرائيلي المحتل وامريكا و بعض الدول العربية.
رقم : 1107391
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